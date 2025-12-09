お笑いコンビ「タイムマシーン3号」の山本浩司（46）が9日放送のニッポン放送「ナイツ ザ・ラジオショー」（月〜金曜後1・00）にゲスト出演。イジられ芸への本音をこぼした。

テレビに引っ張りだこのタイムマシーン3号。関太は「ここにきて山本がイジられ出して、急に過酷なことやったりしています。ボロボロの山本よく見ます」と明かした。山本はスタッフからもイジられるようになったといい、「僕的には納得はいってないんですよ。“はい、楽しくイジってください”なんて思わないです。やっぱり」と本音をこぼした。

お笑いコンビ「ナイツ」の土屋伸之が「若手と一緒になってるけど、ベテランだから」と話すと、山本は「ナイツなんて同期なんですよ」とぼやき節。「片やM―1の審査員やってて、（自分たちは）いまだにセカンド（THE SECOND）出ないと逃げたって言われる。もういいだろ、逃がしてくれよ！」と叫んで、笑いを誘った。「ナイツの落ち着き加減と我々の若手加減の差がどんどん開いていってる」と嘆いた。

一方で、「ナイツ」塙宣之は「羨ましいですよ」と山本をリスペクト。「そういうふうになってるのが一番強いじゃないですか。『THE突破ファイル』でも内村（光良）さんにイジられるようになったからオッケーですよ。羨ましいイジられ方してますよ、毎回」と話した。