「杉本彩さん、女優ですねぇ」…“35年ぶり”のCA姿を披露 浦川泰幸アナと実際にフライト＆機内サービス
ABCラジオ『ウラのウラまで浦川です』（月〜木 後3：00）の番組5周年を記念した特別チャーターツアー企画「徳を積むツアー」が6日に開催され、浦川泰幸アナウンサー、杉本彩が登場した。
【全身ショット】杉本彩のCA姿 機内サービスの様子も
J-AIR協力のもと、出雲大社・富士山・伊勢神宮を上空から参拝するという、通常にはない特別ルートが実現。当日は青空が広がり、まさにフライト日和とも言える快晴となった。飛行機搭乗前には、参加者がホテル日航関西空港へ集合し、J-AIR協賛特別航空教室が開催された。
浦川アナは「皆さんが普段から徳を積まれていらっしゃるからでしょう。良いお天気でございます」とあいさつ。CAの衣装を身にまとった杉本に対し「杉本彩さん、女優ですねぇ」と言うと、杉本は「昔ドラマでCAの役をさせていただいたんですけど、35年ぶりにこういう格好をして…恐ろしいですね」と笑顔を見せた。
航空教室では、ツアーに搭乗する秋田機長とCAの森川さんも登壇。機長からは通常のフライトでは味わえない特別なルートと見どころの紹介があった。秋田機長がルートの説明をする中で、「中央アルプス、南アルプスと続いていきますがその奥に美しい駿河湾から伊豆半島を見“れ”るのかなというイメージを持っています」と話すと、浦川が即座に「見“ら”れるですね。」と普段の番組と同じテンションで容赦ないツッコミが入り、どっと笑い。その後、機内前方のワンランク上の座り心地を提供する「クラスJ」の席に座る方を決めるじゃんけん大会も行われ、会場は大盛り上がりとなった。
いよいよ保安検査場を通って搭乗口へ。搭乗ゲートの電光掲示板には普段では見ることのない「大阪（関西）行」の文字。機体は番組5周年に合わせて「JL5555」と掲示された。搭乗口では浦川アナ自らがチェックインを手伝って、参加者を迎え、定刻通り午後1時に41番ゲートから出発。「エアボーン！」の大きな掛け声に合わせて離陸し、機内では浦川アナ・杉本がドリンクサービスでもてなした。
関西国際空港から明石海峡大橋の上を通って、まず向かうのは出雲大社。左右どちらの席からも見えるようにと特別にぐるっと旋回するも、上空から見る出雲大社はもちろん小さく、皆窓をのぞき込みながらその場所を探した。出雲大社の上空から皆で2礼4拍手1礼をして拝んだ。次に向かうは琵琶湖、アルプス山脈の上空を通って富士山へ。普段、初日の出フライトで必ず行くというお墨つきの絶景ポイントも通り、雪化粧の山々に囲まれた雲一つかかっていない富士山が見られ、あまりの美しさに皆が息をのんだ。
富士山上空を何度も旋回しながら絶景を堪能し、そこから名古屋・知多半島を抜け、伊勢方面へ。普段では考えられない低空での旋回や飛行スピードの調整などもあり、伊勢神宮の広大なご神域を上空から堪能した。
イベント終了後、杉本は「普通では見ることができない素晴らしい景色を見ることができて、本当に感動的でした」とコメント。浦川アナは「本当に最適なフライト日和。お客様が徳を積んでいるのか。J-AIRが徳を積んでいるのか。はたまた杉本彩という人がすごい徳積みの人なのか」と言いつつ、今回体験した低空飛行について「普通はあれほど低空に降りると気流が乱れますよね」と話すと、秋田機長は「はい。乱れますし、雲もできますし、下りれないときが多いんです」と返答。浦川アナは「下りられないですよね。」とすかさずツッコんだ。
イベントの模様は、20日午後2時から放送の特別番組『ありがとう！ウラのウラまで5周年』などで紹介される。
