サンミュージックに所属するモデルで俳優の林芽亜里（２０）と松田実桜（２０）が９日、東京・須賀神社で行われた「成人祈願＆晴れ着撮影会」にお笑いコンビ「ブッチャーブラザーズ」のリッキーで、２０２３年に社長に就任した岡博之氏（６７）と出席した。

林は「美」の総合プロデュース企業・ジョイフル恵利に特別に作ってもらった白のガーベラ、マーガレット柄の着物を着て登場。「私にとってもすごく思い入れの一着になりました。ガーベラだったり、マーガレットだったり白ベースに赤とかピンクとかが、大人っぽいんですけど、私らしさもあるような感じがして、お気に入りです」と感激の様子で振り返り、同席した岡社長も「素晴らしいお着物。ジョイフル恵利さんの対照的な色使いというか、はんなりとしたいい着物ですね」と振り返った。

２人は２０歳の誕生日にお酒を解禁したことを明かし、松田は「友達の同級生と集まって缶チューハイを飲みました。まだまだいろんなお酒を飲んでみたい」と告白。今後に期待することについて、芸人との二刀流を続ける岡社長は「２人で組んで『Ｍ−１』にチャレンジしたら。懇切丁寧に指導しますから」と訴えると林、松田ともに苦笑いした。