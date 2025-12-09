同僚の不仲は解決すべき？ 自分への八つ当たりが怖い…【年下の同僚からフキハラされた話 Vol.21】
※このお話は作者スズさんに寄せられたエピソードをもとに脚色を加え再構成しています。
■これまでのあらすじ
年下の同僚・黒沢さんの彼氏は、一年前の合コンで白山さんに猛アピールしていた栗田さんだった。同じ合コンに参加していた赤木さんとその話をしていたところ、黒沢さんが物陰から立ち聞き。それ以来、黒沢さんは嫌なことがあるたび不機嫌になり、白山さんは毎朝、彼女の機嫌を気にするようになってしまう。
この日の黒沢さんは上機嫌だったが、上司が仕事の遅さを指摘。その嫌味に同調した赤木さんを、いじめだと敵視するようになる。
その後、2人が楽しげに話している姿を見かけるが、すべてが演技だという黒沢さん。実際には赤木さんのことを「大っ嫌い」だといい…。
自分に直接関係ないとしても、赤木さんとの関係悪化のせいで黒沢さんがより不機嫌になってしまったら、結局白山さんも迷惑をこうむることになりますよね。
どうにか解決したいと思った白山さんは、それとなく赤木さんに聞いてみることに。何か解決の糸口が見つかるといいのですが…。
(スズ)