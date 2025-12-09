カラフルなマスキングテープ


【画像を見る】「むしろマステ買いたい」といわれるほどの神アイデアとは！？

マスキングテープを買ったものの、使い切れなかったという経験はありませんか？

そんな余りがちなマスキングテープの活用法を紹介したInstagramの投稿が2.6万いいねを記録。

「この発想はなかった」「マステないから買ってくる」と話題になっています。

■あっという間に作れるマステシュシュ

話題になったのは、たにさん（@tani_to_souji）の「マステで作る小さなシュシュの作り方」。

マステシュシュに必要な材料はたったの2つ。

・マスキングテープ

・絡まないゴム

材料はマスキングテープと絡まないゴム（⇒次へ）


作り方も簡単なので、覚えればあっという間に作れます。

まずは、ハガキ大の小さいノートを用意し、マスキングテープを粘着面を上向きにして一周巻きます。

ノートにマステを裏向きに巻く▶次に登場するのは！？（⇒次へ）


巻きつけたテープの中央に絡まないゴムをかけます。

中央にゴムをかける▶さらに上から…？（⇒次へ）


さらにその上から、マスキングテープを粘着面を下向きに貼り、ゴムを挟むように貼り合わせます。

ゴムを挟むようにマステを貼り合わせる▶仕上げに…（⇒次へ）


しっかり押さえて貼れたら、ノートから取り外し…。

取り外して形を整える▶完成したのが…（⇒次へ）


軽く揉んで形を整えたらマステシュシュの完成です。

マステシュシュの出来上がり！▶使い道は…？（⇒次へ）


テープのデザインで印象が変わるので、いろいろな模様のマステで作ってみたくなります。

■ラッピングにも最適！マステシュシュの使い方

マステシュシュはシュシュといっても、髪を結ぶのには向いていません。

代わりに、ごちゃつきがちなコードやケーブルを束ねたり、細かいものをまとめるのにぴったり。

コードやケーブルを束ねるのにピッタリ▶可愛らしい活用法も（⇒次へ）


また、ギフトラッピングに使うと、模様がいいアクセントになります。

ギフトラッピングに使うとキュート▶やってみたくなる家事の裏ワザも（⇒次へ）


お気に入りのぬいぐるみにアクセサリー感覚でつけるのもおすすめです。

マスキングテープの予想外の活用法に、「これは使える！」「マステ余ってないけど買いに行こうかな」などのコメントが寄せられました。

■投稿主のたにさんにインタビュー

投稿への反響について、投稿主のたにさんにお話を伺いました。

―いいねがたくさんついてバズっていましたね。こちらの反響についてはいかがでしたか？

たくさんの方に観てもらえて、「マステ買って作ります！」といったコメントもたくさん頂き、投稿して良かったと思っております。

―バズったことについて、ご家族や周囲の方はどんな反応をされていますか？

マステの買い占め起きるんじゃない？と言われました(笑)

―印象的なコメントや反響があれば教えてください！

すべてのコメントを読ませて頂き嬉しい気持ちでいっぱいです。中でも、お子様に作ってあげたいというママさんからのコメントは嬉しかったですね！

―いいねの数が伸びてきたときの気持ちを教えてください

他の動画を作成している最中だったので、気づいたらスゴイ伸びていたみたいでビックリしました！

―レタスクラブの読者に一言お願いします！

お家にマステが余っていたら、お気に入りのマステを使って可愛いシュシュをぜひ作ってみてください！

■思わずやってみたくなるライフハック

たにさんのアカウントでは、マステシュシュのほかにも、思わずやってみたくなる家事の裏技や神アイテムを紹介しています。

「お豆腐の裏技5選」では、取り出しにくい充填豆腐の珍しい取り出し方を披露。

豆腐の裏技を紹介▶気になる裏技とは！？（⇒次へ）


開封した豆腐パックをお皿に逆さにして乗せ、お皿を持ったまま体を一回転させるときれいに取れるというものです。

体を一回転すると豆腐がキレイに取れる！▶（次画像からスウェーデン女子・オーサが日本文化について学ぶ様子を描いた『北欧女子オーサ日本を学ぶ』が読めます）


遠心力で豆腐を取り出す方法には、「今度回転してみます」とやってみたくなる人も。

テンポの良いアナウンスで、「できそう！」と思わせてくれるライフハックが盛りだくさんのたにさん（@tani_to_souji）のアカウントを、ぜひ覗いてみてください。

文＝川端恵