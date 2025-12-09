「とんでもないシュート」無回転ミドル炸裂！ ミランの新戦力MFが決めた強烈な長距離砲が話題！「何回みても凄い」「時が止まったような衝撃」
移籍後初ゴールは、圧巻のスーパーゴールだった。
現地12月８日に開催されたセリエA第14節で、ミランはアウェーでトリノと対戦した。
この試合で反撃の狼煙をあげたのが、今季にマルセイユから加入した新戦力のアドリアン・ラビオだ。０−２で迎えた24分、右サイドのフィカヨ・トモリから敵陣中央でパスを受けたラビオは、迷わず左足を一閃。距離にして約25メートル。強烈な無回転のシュートでゴールネットを揺さぶった。
新天地での待望の一発。試合を中継した『DAZN』の公式Xが得点シーンを公開すると、「とんでもないシュート」「行方知らずのゴールだ」「理不尽ミドル」「何回みても凄い」「時が止まったような衝撃」「ラビオやばすぎ」「個の力だけで打開しとる」「きたぁぁぁ！」といった声があがった。
フランス代表MFのゴラッソで息を吹き返したミランは、67分、77分にクリスチャン・プリシックの奪った２ゴールで逆転に成功。３−２の勝利で勝点を31に伸ばし、首位をキープした。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】「理不尽ミドル」ラビオが決めた無回転の長距離砲！
