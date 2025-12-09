「贅沢猫っ！」暑くなったら伸びて寒くなったら飼い主の膝の上で温度調節!?…何してもかわいいから許されちゃう【作者に聞く】
【漫画】本編を読む
茶トラの「ミル」、白黒ハチワレの「ポッちゃん」、黒猫の「朔ちゃん」の3匹の猫の世話を焼く日々を描いた漫画が注目を浴びている藤緒ミルカ(@mirumirupakupa1)さん。公式トップブロガーとして認定されているアメーバブログやX(旧Twitter)に漫画を投稿している一方、ウォーカープラスでも人気の漫画を紹介している。
今回は、毎年夏至のころから見られる藤緒家の珍景(!?)を描いた漫画をお届け。さらに作者の藤緒ミルカさんにも、本作について話を聞いた。
"よく寝る子"で猫、とも言われている猫は、狭い場所を好み挟まりながら寝るのも好きで、何もないベッドの真ん中や机の上でも、やはり丸くなっているのが基本体勢。人気ブログ「母さんは今日も世話をやく」で3匹の猫との日々を漫画で発信している藤緒ミルカさんの描いた本作「長くなった猫」は、そんな猫が暑い季節に見せるかわいい姿についてのエピソードである。
「まん丸になってるのが基本のようですが、その体勢が暑いと感じるとどうも伸びて長くなるようです」と話す藤緒さん。「わざわざ寝転んでる私にピッタリくっついてきて、すぐそばで長くなったりしてますが。暑いのならくっつかなくていいのに…と思いつつ、ニヤけながら伸びた猫を撫で回しています」と溢れだす猫愛を抑えきれない様子だ。
3匹の猫のうち、とくにポッちゃんと朔ちゃんは毛量が多く、暑さにも弱いようで「もう、ビロンビロンに伸びますからね。猫って思ったより長いです」と笑いながら語ってくれた。さらに、暑さに加えて湿度が高くなるとまた猫たちの行動が変化するらしく、藤緒さんは「家の中で『自分が今、居て気持ちのいい場所』というのを把握しているようで、気温や湿度によって工夫しているようです」と猫たちなりの体温調整方法があるのだと教えてくれた。
かわいくて癒やされる猫たちとの日々を、ぜひ一度覗いてみてはいかが？
取材協力：藤緒ミルカ(@mirumirupakupa1)
