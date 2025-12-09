「ちびまる子ちゃん」20年後を実写化したプレモルCM第6弾　NYで広瀬すずらが語る“来年の抱負”とは

サントリー「ザ・プレミアム・モルツ」の人気CMシリーズ、国民的アニメ「ちびまる子ちゃん」の20年後を実写化した「プレモル子ちゃん」。その最新作となる第6弾「プレモル子ちゃん・来年の抱負」篇が、12月15日より全国で順次オンエアされます。

プレミアムなまるちゃん役の広瀬すずさん、プレミアムなたまちゃん役の伊藤沙莉さん、そしてプレミアムな花輪クン役のオダギリジョーさんが、ニューヨークで繰り広げる大人な（？）忘年会の様子が描かれます。

■ 舞台はNY、たまちゃんの自宅で「来年の抱負」を語る

今回のCMの舞台は、ニューヨークにあるプレミアムなたまちゃん（伊藤沙莉さん）の自宅。窓の外に摩天楼の夜景が広がるオシャレな部屋で、仲良しの3人が「ザ・プレミアム・モルツ」片手に忘年会を楽しんでいます。

見どころは、3人が「来年の抱負」を発表し合うシーン。たまちゃんが「私は料理が上手くなりたい」と語る一方、まるちゃん（広瀬すずさん）は「あたしゃ お世辞が上手くなりたいね」と独特な抱負を披露します。

そして注目の花輪クン（オダギリジョーさん）。「僕はね……字が上手くなりたい！」と言って取り出したのは、自ら書いたという習字。しかしその字は、昔と変わらずなんとも言えない不格好さ……。

すかさず「味のある字だね」とフォローするまるちゃんに対し、「お世辞！？」とたまちゃんがツッコミを入れる、息ぴったりの掛け合いが展開されます。

■ まるでコント？ 笑いの絶えない撮影現場

撮影現場では、3人の仲の良さが随所に見られたようです。

特に、花輪クンの独特すぎる習字を見て、まるちゃんが「味のある字だね」と褒め、たまちゃんが「お世辞？！」とツッコむ一連の流れは、まるでコントのようにスムーズ。プレイバックを確認しながら、3人とも大笑いしていたとのこと。

また、食事シーンで登場するたまちゃんの手料理（アクアパッツァなど）のクオリティが高く、広瀬さんとオダギリさんはもちろん、家主役の伊藤さんも「すごい！」「おいしそう！」と目を丸くして大興奮だったそうです。

乾杯のシーンでは、全員がファーストテイクから完璧な「おいしそうな表情」を披露。特に伊藤さんの飲みっぷりが素晴らしく、広瀬さんとオダギリさんが「本当においしそうに飲むよね」と感心する場面もあったそうです。

■ 広瀬すず、毎年の抱負は「料理」だけど…？

撮影後のインタビューでは、CMの内容にちなんでキャスト陣の「来年の抱負」や「ホームパーティー」について語られました。

まず「自身が掲げた2025年の抱負は覚えていますか？また、達成できましたか？」と聞かれると、広瀬さんは、「毎年料理をすると言っていて、撮影現場でも皆さんと話していましたが、結局しないよねと（笑）」と苦笑い。

「一人暮らしで作品が入っていたりすると、毎日家でご飯を食べるということがなかなかできないし、一人分を作るのもなかなか難しくて。かれこれ何年も言い続けていて、実際に達成していないなと思いました」と、多忙ならではの悩みを明かしました。

一方、オダギリさんは「僕はたぶん抱負を述べていないですね」としつつ、「もし挙げているとしたら『人間ドックに行きたい！行かなきゃ！』だったと思います」と、リアルで切実なコメントを残しています。

続けて「ホームパーティーの思い出」について聞かれると、広瀬さんは最近友人と家でお酒と鍋を楽しんでいた際に「急に運動をしたくなって、ボーリングとテニスのゲームをした」というエピソードを披露。「気づいたら4、5時間経っていて、疲れ切ってバタンと寝るという。その時間がすごく楽しかった」と語りました。

伊藤さんは「最近タコスパーティーがすごく楽しいと気づきまして。今年はまだ2回しかできていませんが、とても盛り上がったので、恒例にしていきたいと思います」とコメント。これにはオダギリさんも「今度伊藤さんオススメのタコスパーティーをしてみたいですね」と興味津々の様子でした。

3人が息ぴったりに「ちびまる子ちゃん」を演じた 「プレモル子ちゃん・来年の抱負」篇（15秒・30秒）は、12月15日より全国でオンエア開始。 映像はYouTubeサントリー公式チャンネルでも視聴可能です。

