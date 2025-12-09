市川團十郎、長女・麗禾＆長男・新之助たちとディズニー満喫「仲良しですね」「楽しそう」 思い出ショットを大量投稿
歌舞伎俳優の市川團十郎白猿（48）が8日、自身のブログを更新。「今日はこのあと子供達とディズニーです」「まだディズニーワールドは、着いていかないと不安な私、、、」とつづり、長女・堀越麗禾（市川ぼたん／14）、長男・市川新之助（本名：堀越勸玄／12）を含む子どもたちと東京ディズニーシーに出かけたことを報告した。
【写真】「仲良しですね」「楽しそう」親子で出かけたディスニーシーの思い出ショット
朝のトレーニングの後、子どもたちとディズニーへ向かう様子からスタートし、トイ・ストーリー・マニア！、キャラバンカルーセルといったアトラクションを巡る姿、“ディズニーグルメ”を満喫する姿、勸玄の満面の笑顔が映える写真など、連投でパークを楽しむ様子を紹介。
最後の投稿では「うん。楽しかったね!!」と、特別なひとときを振り返った。
コメント欄には「かっわいい〜」「自然体の笑顔がまぶしい」「仲良しですね」「楽しそう」などの声が多数寄せられている。
