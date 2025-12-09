½ã¾ð¤Î¥¢¥Õ¥£¥ê¥¢¡¦ºùÅÄ¥¢¥ó¥Ê¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤ÇÂ´¶È¤â¹Í¤¨¤¿9Ç¯¡½¡Ö¼Â¤ÏÂ´¶È¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Î¤«¤â¡×¤È¸ì¤ë¶»¤ÎÆâ¤È¿·¤¿¤ÊÌ´
¡¡³Ø±¡·¿¥¬¡¼¥ë¥º¡¦¥Ü¡¼¥«¥ë¥æ¥Ë¥Ã¥È¡Ö½ã¾ð¤Î¥¢¥Õ¥£¥ê¥¢¡×¤Î¡È°ìÈÖÌµ¼Ùµ¤¡É¤Ê¥ª¡¼¥ë¥é¥¦¥ó¥À¡¼¡¢ºùÅÄ¥¢¥ó¥Ê¡£ÍèÇ¯3·î¤ÎÂ´¶È¤òÁ°¤Ë¡¢¥¹¥Ý¥Ë¥ÁÅìµþËÜ¼Ò¤ÎÃ±ÆÈ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë±þ¤¸¤¿¡£AKB48¤Î°®¼ê²ñ¤Ç¿ÍÀ¸¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¾¯½÷¤¬¶î¤±È´¤±¤¿9Ç¯´Ö¡£¤½¤Î¸÷¤È±Æ¡¢¤½¤·¤ÆÌ¤Íè¤Ø¤Î»×¤¤¤òÀÖÍç¡¹¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£¡Ê¡Ö¿ä¤·ÌÌ¡×¼èºàÈÉ¡Ë
¡¡¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤È²ñ¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿»þ¤¬¡¢°ìÈÖ¿É¤«¤Ã¤¿¡×¡£²Ú¤ä¤«¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÎÎ¢¤Ç¡¢ºùÅÄ¤Î¿´¤Ï°ìÅÙ¡¢ÀÞ¤ì¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¡£¥³¥í¥Ê²Ò¤Ç¥é¥¤¥Ö¤ÏÌµ¤¯¤Ê¤ê¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç¤ÎÆÃÅµ²ñ¤À¤±¤¬¥Õ¥¡¥ó¤È¤Î·Ò¤¬¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿Æü¡¹¡£¡Ö¥é¥¤¥Ö¤Î¤Ä¤¤¤Ç¤ËÆÃÅµ²ñ¤¬¤¢¤ë¡×¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿Èà½÷¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢ÌÜÅª¤ò¸«¼º¤¦¤Ë¤Ï½½Ê¬¤¹¤®¤ë¤Û¤É¤ÎµõÌµ´¶¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö°Î¤¤¿Í¤Ë°ìÅÙ¡¢Â´¶È¤òÁêÃÌ¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤¯¤é¤¤¤Ë¤Ï¡¢ÉÂ¤ó¤Ç¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¶ì¤·¤¤»þ´ü¤ò»Ù¤¨¤¿¤Î¤Ï¡¢¤Û¤«¤Ç¤â¤Ê¤¤Ãç´Ö¤¿¤Á¤ÎÂ¸ºß¤À¡£¡Ö¥³¥í¥Ê²Ò¤Î¿É¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤âÁ´Éô°ì½ï¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÈÎ¥¤ì¤ë¤Î¤Ï·ë¹½¼ä¤·¤¤¡×¡£Æ±´ü¤Î±«¿¹¥»¥é¡¢¤½¤·¤ÆÀèÇÚ¤Î½í¥«¥ª¥ê¡¢ÍÕ»³¥«¥Ê¡¢»ûºä¥æ¥ß¡£¶ì³Ú¤ò¶¦¤Ë¤·¤¿ÀïÍ§¤¿¤Á¤È¤Î»×¤¤½Ð¤¬9Ç¯¤ò¿§Á¯¤ä¤«¤ËºÌ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¥ã¥Ã¥Á¥Õ¥ì¡¼¥º¤Ï¡Ö°ìÈÖÌµ¼Ùµ¤¡×¡£¤½¤ì¤ÏÃ±¤Ê¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼ÀßÄê¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡Ö¥á¥ó¥Ð¡¼¤ß¤ó¤Ê¤¬Íî¤Á¹þ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤¿»þ¤Ë¡¢¶õµ¤¤òÆÉ¤ß¤Ê¤¬¤é¤â°ìÈÖÌµ¼Ùµ¤¤Ë¤¤¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤è¤¦¤Ã¤Æ¡×¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÂÀÍÛ¤Ç¤¢¤í¤¦¤È¤¹¤ë³Ð¸ç¤ÎÉ½¤ì¤À¤Ã¤¿¡£¤À¤«¤éº£¤â¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤Î¶õµ¤¤¬ÄÀ¤ó¤À»þ¤³¤½¡¢¼«¤é¤¬¸÷¤Ç¤¢¤í¤¦¤È¡ÈÌµ¼Ùµ¤¡É¤Î¥¹¥¤¥Ã¥Á¤òÆþ¤ì¤ë¡£
¡¡Â´¶È¤òÈ¯É½¤·¡¢¥´¡¼¥ë¥Æ¡¼¥×¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤¿º£¡¢¿´¶¤ËÊÑ²½¤¬Ë¬¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¡Ø¤¦¤ï¡¢¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È¤¢¤ó¤Ê¤³¤È¤ä¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ê¡Ù¤È¤«¤¬¥Ý¥ó¥Ý¥ó½Ð¤Æ¤¤Æ¡£¡Ø¼Â¤ÏÂ´¶È¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Î¤«¤â¡Ù¤Ã¤Æ»×¤¦¤¯¤é¤¤¤Ç¤¹¡×¡£¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤Æ¤ä¤ê»Ä¤·¤¿¤³¤È¤Ø¤Î»×¤¤¤¬¡¢ÆüÁý¤·¤ËÊç¤ë¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢°ìÆü°ìÆü¤ò¸å²ù¤Ê¤¯ÂçÀÚ¤Ë²á¤´¤·¤¿¤¤¤È¶¯¤¯´ê¤¦¡£
¡¡µ¤¤Ë¤Ê¤ëº£¸å¤Î¿ÊÏ©¤ò¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢¡ÖËÜÅö¤Ë·è¤á¤Æ¤Ê¤¯¤Æ¡×¤È¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¡Ö¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥¥ã¥¹¥È¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¯¤Æ¡£¤â¤È¤â¤ÈÊÝ°é»Î»ÖË¾¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÊÙ¶¯¤·Ä¾¤½¤¦¤«¤Ê¤Ã¤Æ¡×¤È¡¢¿·¤¿¤ÊÌ´¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤ÆÆÏ¤±¤¿¾Ð´é¤Ï¡¢·Á¤òÊÑ¤¨¡¢¤Þ¤¿¼¡¤Î¾ì½ê¤ÇÃ¯¤«¤Î¿´¤ò¾È¤é¤¹¤À¤í¤¦¡£ºùÅÄ¥¢¥ó¥Ê¤Î¿·¤¿¤ÊÊª¸ì¤Ï¡¢¤â¤¦»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£