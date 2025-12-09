政府による特定秘密保護法の運用基準の改定案が判明した。

重要物資や先端技術のサプライチェーン（供給網）情報など、経済安全保障に関する機密性の高い情報を「特定秘密」に指定して保全を徹底することが柱となる。国家公務員らに情報漏えいの恐れがないかどうかを調べる「適性評価」の効果的な実施策なども盛り込む。

運用基準は、同法施行の２０１４年１２月から約５年ごとに改定することになっている。今回は２０年６月に続く２回目の見直しで、近く閣議決定する見通しだ。

同法は、防衛、外交、スパイ防止、テロ防止の４分野の情報で特別に秘匿が必要で、漏えいした場合に日本の安全保障に「著しい支障」を与える恐れがある情報を特定秘密に指定している。今回の改定では、経済安保についても対象となることを明確にし、要件に合致した秘匿情報については、今年５月施行の重要経済安保情報保護・活用法に基づく「重要経済安保情報」ではなく、特定秘密として指定することとする。

これまで両方の法律で対象が重複するとの指摘があったが、改定によって整合性を取り、切れ目のない運用を目指す考えだ。

このほか、改定案では、特定秘密を扱う人物の犯罪歴や経済状況などを審査する「適性評価」を的確に実施するため、必要な情報を集めた後で面接を実施することを定めた。

適性評価を効率化するため、過去に別の行政機関から審査を受けていた場合など、行政機関同士で記録をやり取りできるようにする規定も設けた。

特定秘密の漏えい防止に向けては、適性評価を受けていない職員が誤って特定秘密を取り扱うことがないよう注意することも明記した。職員教育の充実など、情報保全の徹底に向けた取り組みも掲げた。