お笑いコンビ、かまいたちの山内健司（44）が9日、インスタグラムを更新。ロックバンドRADWIMPSのライブで起きた偶然について触れた。

「先日見に行かせてもらったRADWIMPSのライブで、まさかの富永啓生くんと隣の席でした ついに会えたことでテンションあがって、ライブ終演後すぐ写真撮ってもらいましたー」と書き出し、Bリーグのレバンガ北海道所属の冨永啓生とのツーショットを公開。

「RADのライブの最高さと、いつか会ってみたいと思ってた富永君に会えたダブルパンチで最高の1日でした そんな私のTシャツは、着ままにさんで買ったアニメの『Anotherアナザー』のTシャツ ビジュいいじゃんー これもなかなか出てこないからめちゃくちゃテンション上がりました アウターは50sのペンドルトン パンツはstussyのチノです」とつづった。

かねて山内と冨永の顔が似ているとネット上で指摘されていた。山内の投稿に対し「おぉー！ついにー！ 見れば見るほど似てるー！」「えー、どっちが山内？（富永くんごめんなさい）」「双子の弟に会えてよかったね」「兄弟みたい！バスケの匠！」などと書き込まれていた。