UGREENの「イヤーカフ型にしてノイキャン」イヤホン、過去最安は動転
楽天市場では、2025年12月4日（木）20時から12月11日（木）1時59分まで3ヶ月に1度の「楽天スーパーSALE」が開催中。
現在、耳を塞がないイヤーカフ型で快適な装着感と適応型デュアルフィードバックANC＋ENCノイズキャンセリング技術の搭載を実現した、UGREEN（ユーグリーン）のワイヤレスイヤホン「ClipBuds Pro HiTune S8」がお得に登場しています。
■この記事で紹介している商品
世界初ANC＋ENCノイズキャンセリング技術を搭載。UGREENのイヤーカフイヤホンがクーポン利用で35％オフの過去最安値
耳を塞がず外音が聞こえるオープンイヤーでありながら、適応型デュアルフィードバックANC＋ENCノイズキャンセリング技術を搭載した、UGREEN（ユーグリーン）のワイヤレスイヤホン「ClipBuds Pro HiTune S8」がクーポン利用で35％オフの過去最安値で販売中です。
耳への圧迫感が少なく蒸れにくいので、長時間の装着でも疲れにくく、通勤・通学中や自宅での作業中でも一定のノイズ低減が働き「ながら聴き」の安全性と快適性を保ちつつ音楽に没入できます。
11mmチタニウムドライバー＆Hi-Res認証でコスパ良好な音質
11mmチタンコーティング振動板ユニットを搭載し、より細部までこだわった音質で没入感あふれる音楽体験が楽しめます。
シングルマグネットよりも制御力が強く、音の歪みを最小限に抑え、より自然で臨場感あるサウンドが特徴です。
またHi-Res認証で音質をより豊かにし、しっかりとした低音とバランスあるサウンドでイヤーカフ型としては高コスパなアイテムとなっています。
片耳わずか6.1gと軽量で、装着安定性も高く、散歩・通勤・家事・通話などの日常使い〜ややアクティブなシーンでも使いやすいアイテムです。
耳穴の圧迫感が苦手な方や、音質とコスパのバランスが欲しい方におすすめですよ。
