¸µ¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¾¾°æ¤ß¤É¤êÎ¨¤¤¤ë¡Ö£Í£é£ä£ï¡¡£Ì£á£â£ï¡×¤¬£±£°¼þÇ¯µÇ°ÉñÂæ
¡¡¸µ¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Î¾¾°æ¤ß¤É¤ê¥¢¥ÊÎ¨¤¤¤ë¾®Àâ·à¥æ¥Ë¥Ã¥È¡Ö£Í£é£ä£ï¡¡£Ì£á£â£ï¡×¤¬£±£°¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢µÜÉô¤ß¤æ¤¥Ç¥Ó¥å¡¼£³£°¼þÇ¯ºîÉÊ¡Ö¤³¤ÎÀ¤¤Î½Õ¡×¡Ê¿·Ä¬Ê¸¸Ë¡Ë¤òÉñÂæ²½¤·¡¢£±£²·î£²£´Æü¤«¤é£²£¸Æü¤Þ¤ÇÅìµþ¡¦¥Æ¥¢¥È¥ë£Â£Ï£Î£Â£Ï£Î¤Ç¾å±é¤¹¤ë¡£µÓËÜ¡¦±é½Ð¤ÏÇÐÍ¥¤ÎµÆÃÓÉÒ¹°¡£
¡¡£Í£é£ä£ï¡¡£Ì£á£â£ïÂåÉ½¤Î¾¾°æ¥¢¥Ê¤Ï¡Öº£²ó¤Ï£Í£é£ä£ï£Ì£á£â£ï£±£°¼þÇ¯¤Î´¶¼Õ¤ò¹þ¤á¤Æ¡¢µÜÉô¤ß¤æ¤¤µ¤ó¤ÎÄ¹ÊÔ»þÂå¾®Àâ¤ò¤ªÆÏ¤±¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¥µ¥¤¥³¤Ç¤¢¤ê¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¡£¸ÄÀË¤«¤ÊÅÐ¾ì¿ÍÊª¤¿¤Á¤¬³èÌö¤¹¤ë¡ØµÜÉô¥ï¡¼¥ë¥É¡Ù¤òÉñÂæ¤Î¾å¤ËºÆ¸½¤¹¤Ù¤¯¡¢°ìÆ±¤ÇÀº¿Ê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£³§¤µ¤Þ¤ÎÍèÇ¯¤¬ÎÉ¤¤Ç¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦´ê¤¤¤ò¹þ¤á¤Æ¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤ªË»¤·¤¤»þ´ü¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤É¤¦¤¾·à¾ì¤Ø¤ª±Û¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¡£
¡¡ÈþÇµÌò¡¦Í³°á¤ÎÊýÌò¤Ç½Ð±é¤Î¿ùÅÄÍ§Î¤¤Ï¡Ö½é¤á¤Æ£Í£é£ä£ï¡¡£Ì£á£â£ï¤ÎÉñÂæ¤ò¸«¤¿»þ¡¢»ä¤ÎÃæ¤ÇÍë¤¬Íî¤Á¤¿¤è¤¦¤Ç¤·¤¿¡£±é½Ð¡¢±éµ»¡¢¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ËÆÝ¤ß¹þ¤Þ¤ì¡¢¿´¤¬¥µ¥Ã¤ÈÎä¤¨¡¢ÌÜ¤Î±ü¤¬Ç®¤¯¤Ê¤ê¡¢¤®¤å¤Ã¤ÈÉ¡¤Î±ü¤¬½Ì¤à¤è¤¦¤Ê¤¢¤Î´¶³Ð¡£º£²ó¤Ï»ä¤¬³§¤µ¤Þ¤Ë¤ªÆÏ¤±¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤È¡¢¿È¤¬°ú¤Äù¤Þ¤ë»×¤¤¤Ç¤¹¡£Êª¸ì¤Ï¹¾¸Í»þÂå¡¢¼ã¤ÂçÌ¾¤ò¿ª¤ó¤Àà¥â¥Îá¡£¤½¤ÎÆæ¤òÆÍ¤»ß¤á¤ë¤¿¤á¡¢³§¤µ¤Þ¤â°ì½ï¤Ë¤ª¿´¤òÍÂ¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤»¡£°ìÆ±¤ªÂÔ¤Á¿½¤·¾å¤²¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¾®Àâ¤òµÓËÜ²½¤»¤º¡¢ÃÏ¤ÎÊ¸¤È¥»¥ê¥Õ¤òºÆ¹½À®¤·¤ÆÉñÂæ²½¤¹¤ë¾®Àâ·à¥æ¥Ë¥Ã¥È¤æ¤¨¡¢ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£