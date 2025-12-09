2児の母・高橋ユウ、息子運動会用の手作り弁当披露「ボリューミーで豪華」「子供が喜びそう」と話題
【モデルプレス＝2025/12/09】モデルの高橋ユウが12月8日、自身のInstagramを更新。子どもの運動会に持参した弁当を公開し、話題を呼んでいる。
高橋は「子どもたちの運動会」とつづり、手作り弁当の写真を投稿。「ママ友が前に作ってくれて長男の大好物になったクリスピーチキン」「次男の大好きなミートボール」「あとは2人とも大好き卵焼きをたっぷりと、鮭おにぎり」と息子たちの好物が詰まったボリューミーな弁当の内容について説明し「かけっこ、リレーも一生懸命走ってて誇らしかった」と運動会の感想も添えている。
この投稿には「愛情たっぷりで素敵」「美味しそうすぎる」「運動会弁当の理想」「こういう家庭的な姿にほっこりする」「ボリューミーで豪華」「子供が喜びそう」「素敵な家族」などの反響が寄せられている。
高橋は、2018年10月に元K-1ファイターの卜部弘嵩と入籍。2020年1月に第1子男児、2022年12月に第2子男児の出産を発表した。（modelpress編集部）
