てんちむ「ズボラを極めた」おにぎりの作り方公開に注目集まる「斬新すぎる」「母親ならではの時短術」
【モデルプレス＝2025/12/09】YouTuberのてんちむが12月8日、自身のInstagramストーリーズを更新。おにぎりの作り方を公開した。
【写真】31歳シンママYouTuber「皿洗いもないし手も汚れない」ズボラ極めたおにぎり作り
てんちむは「ズボラを極めた私の 子どものおにぎりの作り方」と記し、おにぎりを作る様子を撮影した動画を投稿。炊いたご飯をしゃもじで少量すくい、そのまま炊飯器の内釜の側面でコロコロと丸めるという炊飯器の中でおにぎりを作る方法を紹介し、「皿洗いもないし 手も汚れないし 楽ちん」とつづっていた。
この投稿に、ファンからは「思いもつかなかった」「斬新すぎる」「真似してみようかな」「ナイスアイディア」といったコメントが寄せられている。
てんちむは、2023年に活動休止を発表。2024年に活動を再開させることと、シングルマザーとして出産したことを発表した。（modelpress編集部）
