辻希美、三男・幸空（こあ）くん出産後の秘蔵ショット公開「幸せなのが伝わる」「美しすぎる」と反響
【モデルプレス＝2025/12/09】タレントの辻希美が12月9日、自身のInstagramストーリーズを更新。三男・幸空（こあ）くんとの秘蔵ショットを公開した。
【写真】5児のママタレ「美しすぎる」出産直後の姿
12月8日の投稿で、幸空くんが誕生日を迎え、パーティーの様子を披露していた辻。この日の投稿では「koa産まれてきてくれてありがとう」と添え、誕生したばかりの幸空くんを抱えて病院のベッドに横たわる秘蔵ショットを披露した。
この投稿にファンからは「素敵な写真」「辻ちゃん出産後も美しすぎる」「幸せなのが伝わる」と反響が寄せられている。
辻は、杉浦太陽と2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空（のあ）、2010年に長男・青空（せいあ）くん、2013年3月に次男・昊空（そら）くん、2018年12月に三男の幸空くん、そして2025年8月8日に第5子次女・夢空（ゆめあ）ちゃんが誕生した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】5児のママタレ「美しすぎる」出産直後の姿
◆辻希美、幸空くんとの秘蔵ショット公開
12月8日の投稿で、幸空くんが誕生日を迎え、パーティーの様子を披露していた辻。この日の投稿では「koa産まれてきてくれてありがとう」と添え、誕生したばかりの幸空くんを抱えて病院のベッドに横たわる秘蔵ショットを披露した。
◆辻希美の投稿に反響
この投稿にファンからは「素敵な写真」「辻ちゃん出産後も美しすぎる」「幸せなのが伝わる」と反響が寄せられている。
辻は、杉浦太陽と2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空（のあ）、2010年に長男・青空（せいあ）くん、2013年3月に次男・昊空（そら）くん、2018年12月に三男の幸空くん、そして2025年8月8日に第5子次女・夢空（ゆめあ）ちゃんが誕生した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】