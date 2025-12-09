マギー、引き締まったボディ際立つトレーニング姿公開「しなやかで綺麗」「見惚れる曲線美」と反響
【モデルプレス＝2025/12/09】モデルのマギーが12月8日、自身のInstagramを更新。トレーニング中の姿を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】年商億超え社長兼タレント「見惚れる曲線美」引き締まったボディ
マギーは「Another progress day（また進歩した日）」とつづり、ピラティスリフォーマーの上でストレッチしているショットを投稿。引き締まったボディラインが際立つシンプルな黒のスポーツブラとレギンス姿で、ストイックにトレーニングしている様子を公開している。
この投稿には「スタイル抜群」「日々の努力に尊敬」「美ボディすぎる」「しなやかで綺麗」「見惚れる曲線美」「理想の体型」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】年商億超え社長兼タレント「見惚れる曲線美」引き締まったボディ
◆マギー、しなやかな美ボディを披露
マギーは「Another progress day（また進歩した日）」とつづり、ピラティスリフォーマーの上でストレッチしているショットを投稿。引き締まったボディラインが際立つシンプルな黒のスポーツブラとレギンス姿で、ストイックにトレーニングしている様子を公開している。
◆マギーの投稿に反響
この投稿には「スタイル抜群」「日々の努力に尊敬」「美ボディすぎる」「しなやかで綺麗」「見惚れる曲線美」「理想の体型」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】