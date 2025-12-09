卓球混合団体ワールドカップ

中国・成都で行われた卓球の混合団体ワールドカップ（W杯）で、日本は準優勝に終わった。大会中に問題となったのが、張本智和（トヨタ自動車）に飛んだ中国ファンからの激しいブーイング。大会後、本人が語ったコメント内容が話題を呼び、現地メディアが脚光を当てた。

日本は7日の決勝で中国に1-8で敗れた。試合後インタビューで今大会を振り返った張本は「いろんなことがあった。全てノーサイドですっきりした気持ちもありますけど、今大会で受けたものを忘れることはもちろんないですし、何より中国の選手には、何も非はないです」とコメント。日中関係の反映からか試合中、失点時には歓声が上がり、得点するとブーイングが飛ぶ異様ムードに晒されながらも、最後は毅然とした態度を取った。

中国メディア「新浪体育」は「中国は8-1で日本を破り、世界の卓球界における圧倒的な地位を改めて証明した」と称えた一方、「このスコアより深慮すべきは日本の張本智和の試合後の言葉だろう」と言及。「語られた複雑な気持ちと今後に対するゆるぎない決意は、今回の大会で試合以外に起きていた出来事を映し出すものだった」と伝えた。

張本を取り巻いた今大会での環境について、記事では「父母が四川省出身の日本選手、張本智和が成都で試合をすることには『里帰り』の意味があるわけだが、今回の『里帰り』は決して心温まるものではなかったはずだ」と触れている。

一方で「決勝戦直後のインタビューで、中国人の記者の質問に対して中国語を使わず、全て日本語で答えた。これが更に現場の観衆の様々な反応を引き起こした」とも。「こうしたコート内外の様々なことが、張本智和の『いろいろなことがあった』という言葉につながっている」とつづっていた。



（THE ANSWER編集部）