「コストコ」vs.「成城石井」!　物価高でも「お金を払って得する」最強の有料会員制はここだ

物価高が続くいま、一般消費者の間では「節約志向」がかつてなく高まっている。そんな中、あえて「安くない会費」を支払う有料会員制プログラムが注目を集めているのをご存じだろうか。

一見、出費が増えるように思えるが、上手に活用すれば最終的に大きく「得」をする――そんな会員制ビジネスの最前線を追った。

成城石井で「元を取る」ための損益分岐点…月３万円の衝撃

まず注目したいのが、「高級スーパー」として知られる「成城石井」だ。同社は昨年３月、成城店（世田谷区）で試験的にスタートさせた、入会金１万1000円（税込み）の有料会員制プログラムを今年から本格始動させ、首都圏を中心に拡大している。

その特典は、購入金額の３％割引や配達料無料など。顧客アンケートでは８割以上が「満足」と回答しているというが、実際のコスパはどうなのか。

計算してみよう。３％割引だけで入会金（１万1000円）の元を取るには、年間36万6667円の購入が必要になる。月平均にならすと約３万556円。このラインを超えて初めて、割引の恩恵がフルに効いてくる計算だ。

ニッセイ基礎研究所の上席研究員・久我尚子氏は、成城石井の購買層を「経済的に比較的余裕のある消費者」と分析する。「オオゼキ」のような一般的スーパーが値引き率で勝負するのに対し、成城石井はあくまで「商品の付加価値」に関心を持つ層をターゲットに据えているようだ。

給油だけで年会費チャラ！？ コストコ最強の裏ワザは「ガソリン」だ

一方、有料会員制の元祖ともいえるのが、米国発の倉庫型店舗「コストコ」だ。年会費は一般的なゴールドスター会員であれば5280円（税込み）。大容量の食料品や日用品をまとめ買いすることで、格安で商品を手に入れられるのが最大の特徴である。

だが、コストコの魅力は安さだけではない。「車で郊外に出かけ、巨大な店舗でそこでしか買えない体験型消費を楽しむ。まさに『非日常』の提供です」（久我氏）

食べ盛りの子供がいる家庭などには強力な味方だが、さらに注目すべきは「ガソリンスタンド」の存在だ。

今年４月にオープンした南アルプス倉庫店（山梨県）の例を見ると、併設スタンドのガソリン価格は、近隣の激安店と比べても数円、一般的なスタンドと比較すれば10〜20円ほど安いケースもある。

日常的に車を使う人なら、給油を繰り返すだけで年会費の回収は容易だろう。ただし、首都圏では多摩境（東京都）、川崎、幕張などスタンドがない店舗も多いため、つくばや新三郷（埼玉県）などの併設店を選ぶ必要がある点には注意したい。

オーケーは即回収、映画は1000円…知らなきゃ損する「意外な穴場」

首都圏１都３県で160店舗以上を展開し、「地域一番の安値」を掲げるディスカウントスーパー「オーケー」も、実は会員制の仕組みを持っている。ただしこちらは、会員カード発行費用の200円（税込み）のみで、入会金や年会費は無料。現金払いなら食料品（酒類除く）が３％割引となる。

わずか6667円の買い物でカード代を回収できるため、以後は３％割引がそのままお得になる仕組みだ。コストコのようにコストを削って低価格を実現しており、まとめ買い派にはうってつけと言える。

他にも、エンタメ系も見逃せない。映画好きなら、会員制度を使わない手はないだろう。

・キノシネマ（新宿、横浜みなとみらい、立川郄島屋S.C.館、心斎橋、神戸国際、天神）：年会費1000円。いつでも1300円で鑑賞可能なほか、火・木曜は1000円に。入会時に1000円の優待券がもらえるため、実質的な負担はほぼない。

・ユナイテッド・シネマ（日本全国に42劇場を展開）：入会手数料600円（税込み）。大人の通常料金2000円が、平日1300円、土日祝でも1500円になる。※１年更新、更新手数料600円（税込み）

年会費16万円でも人気沸騰…富裕層が群がる「ステータスの正体」

一方で、あえて「元を取る」ことを主目的としない、上級者向けの有料会員制も存在する。

例えば「アメリカン・エキスプレス・ビジネス・プラチナ・カード」は、年会費が16万5000円（税込み）と高額だ。入会や条件達成などで大量のポイントも付与されるが、久我氏はこう指摘する。

「ポイント還元率のお得さなどでなく、他のカードと違って別格であり、持っていることがステータスになります。利用限度額も違います。空港の豪華ラウンジ利用など、ランクに応じて受けられるサービスを求める人もいます」

旅行・ホテル業界も熱い。ソフィテル、プルマン、メルキュール、ノボテル、イビスなどを運営するフランス発のホテルグループ・アコーの会員プログラム「ALL Accor+ Explorer」（年会費200ユーロ＝約３万6000円）は、アジア太平洋地域の対象ホテルで年２回の無料宿泊特典などがつく。インターコンチネンタルホテルの「アンバサダー会員」（年会費225ドル＝約３万5000円）も、特典のウィークエンド無料宿泊を使えば、１泊数万円のラグジュアリーホテルに泊まることで容易に年会費以上の価値を享受できる。

ただの節約はもう古い？ 「プチ贅沢」を楽しむ現代の消費術

必需品はセールで抑えつつ、旅行やレジャーなど楽しむ部分にはお金をかける――。久我氏によれば、こうした「メリハリ消費」を行う人が増えているという。

「安く商品を手に入れる手段は多様化しています。すべてを切り詰めるのではなく、普段より少しお金を出して『プチ贅沢』や『体験』を楽しみたい。企業側もそうしたニーズに合わせてターゲットを絞っています」（久我氏）

単なる節約だけでなく、自分に合った会員制プログラムを見つけて使い倒す。それが、物価高の時代を賢く、そして楽しく乗り切るための現代の作法と言えそうだ。

取材・文：浅井秀樹