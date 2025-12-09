“海鮮が当たり前”の環境で育った川口春奈、好きな寿司ネタは？
女優の川口春奈（30歳）が、12月9日に放送された情報番組「ノンストップ！」（フジテレビ系）に出演。“自分自身にあげたいご褒美”について語った。
12月8日に都内で行われた「Qoo10 MEGA BEAUTY AWARDS 2025」に登壇した川口が、番組のインタビューに対応。CM起用社数ランキングで1位（3年連続／21社）となるなど、今年も大活躍の1年だったが、「自分自身にあげたいご褒美はある？」と質問を受ける。
これに川口は「食事は食べるの大好きだし、お酒も好きなんで、常日頃食べることとか、おいしいものっていうのはご褒美だし。モチベーションになってるかな」と語る。
中でも“いま一番食べたいもの”は「お寿司が好きです」と話し、好きなネタは「イカが好きです。あと貝。赤貝とか」とのこと。
そして「小さいときから海鮮が当たり前のように出てくるところで育ってるっていうのもあるんですけど、イカとかもめちゃくちゃ釣ってたし、食べてたし、落ち着くっていうか（笑）。あとはお酒も好きなので、あてにもなるし」「お魚全般は小さいときから身近だったし、大人になった今でも好きですね」と語った。
