“鉄っちゃんアナ”としても親しまれる鉄道通のフリーアナウンサー・羽川英樹さんのラジトピコラム「羽川英樹の出発進行！」。今回、羽川アナがレポートするのは和歌山のローカル線、紀州鉄道です。『御坊』から『西御坊』までをたどりながら、同鉄道の現状をさぐります。

☆ ☆ ☆ ☆ ☆

和歌山県の御坊市内を走る、紀州鉄道。営業距離わずか2.7kmというミニ鉄道です。距離だけだと、千葉県の成田空港の東側を走る芝山鉄道が一番短く、2.2kmとなります（貨物線や鋼索線を除く）。しかし、この鉄道は京成電鉄と相互乗り入れしているため、単独路線としては、紀州鉄道が日本一短い鉄道と言えるでしょう。

その紀州鉄道が開業以来、いま最大の廃線危機を迎えています。他の鉄道会社とは違うその特殊な事情も探りながら、あわせて沿線風景もリポートします。



新大阪から特急くろしおに乗り、1時間45分で到着する、JR御坊駅。紀州鉄道はここの0番ホームから、JRのきのくに線の普通列車と接続して出発します。

主に平日に運行されているのは単行の気動車「KR205」。2017（平成29）年に信楽高原鉄道から無償譲渡されたロングシート車両です。

そもそも、この鉄道会社は、地元の有力者たちで立ち上げ、1931（昭和6）年に開業した「御坊臨港鉄道」にさか上ります。かつては現在の終点からさらに700メートル先の「日高川」まで伸びていました。



そののち1972（昭和47）年に東京の会社がオーナーとなり「紀州鉄道」と名を変えます。この会社の本業は、全国展開の不動産事業とホテル経営。鉄道はその企業の信用をより高めるために取得したもので、赤字が出ても本業からの補填でこれまではなんとかやっていけたという経緯があります。

さて、沿線をたどっていきましょう。『御坊』を出て、1つめの駅『学問』には、かつてスーパー・サイエンス・ハイスクールにも指定された中高一貫の県立日高高校と付属中学があり、自民党の元重鎮・二階俊博氏もこの高校の出身。そして、この『学問』駅の切符や入場券は、受験生に大人気商品となっています。

次は唯一の有人駅『紀伊御坊』。ここに紀州鉄道の事務所があり、車庫では週末の運行を担当するもう一つの現役車両「KR301」が留置されていました。また、この駅には2009年まで走っていたキハ603や、2017年まで走っていたレールバス・キテツ2も静態保存されています。

そして駅近くには地域の基幹病院「ひだか病院」や、麻雀パイの製造シェア国内一を誇る大洋化学もあります。

紀州鉄道は基本1時間に1本の運行なので、途中駅での列車すれ違いはいっさいありません。また専用社員も極めて少ないため、一人の乗務員が始発から最終までをひとりで運行を担当することもあるようです。

そんなユニークな鉄道会社にここへきて大きな動きがありました。2022（令和4）年、紀州鉄道は中国系の不動産・リゾート開発会社に買収されその傘下に入ります。そして親会社は赤字部門の鉄道をどこか他社に引き継いでほしい、譲渡したいという方針を打ち出したのですが、はたして手を挙げる企業は現れるのでしょうか。

話題を沿線リポートに戻しましょう。列車はこのあと『市役所前』に停車し、始発『御坊』から所要わずか8分、運賃180円で終点『西御坊』に到着です。無人駅の超レトロな駅舎や待合室には、開業時の面影がしっかり残っています。当駅の始発は6時25分と遅く、最終は19時（午後7時）55分と早いですよね。

かつて、ここは西本願寺・日高別院の寺内町としてにぎわったところで、「御坊」の地名は、ここが「日高御坊」と呼ばれたことに由来しています。境内にあるシンボルの大きな銀杏の木は樹齢400年・高さ18メートルを誇ります。

まちなかには材木商として栄えた昭和初期の名建築・中川邸（無料公開）や、元禄年間からは醤油（しょうゆ）や金山寺みそを製造する老舗「堀河屋野村」などが軒を連ねます。

1989（平成元）年までは、ここからさらにもう一駅「日高川」まで線路がつながっていました。今も廃線跡には鉄橋や腕木信号・踏切・転轍機などの姿が残り、木材の出荷でにぎわったかつての終点の面影をわずかながら垣間見ることもできます。

開業以来、最大のピンチに見舞われる紀州鉄道。県や市はどんな支援策を考えるのか。そして、あとを引き受けてくれる企業は現れるのか……。距離がわずか2.7kmで、トンネルなどもなく、維持費用も少なくて済むため、取得費用は鉄道会社にしては格安になる予定。どこか鉄道愛好家のオーナーがいる会社が名乗りを上げてほしいところですし、私も年末ジャンボで特等でも当たれば考えてみたいところです。（羽川英樹）