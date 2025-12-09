繊細な薔薇の花びらを表現！メサージュ・ド・ローズ「Hiver(イヴェール)」
ハンター製菓が展開する薔薇のチョコレートブランド『メサージュ・ド・ローズ』は、2025年ホリデーシーズンを彩る新シリーズ「Hiver(イヴェール)」を、公式オンラインショップにて販売しています。
静寂に包まれた冬の夜をイメージしたパッケージに、薔薇の花びらを一枚一枚丁寧に表現した繊細なショコラが詰め合わせられた特別なコレクションです。
メサージュ・ド・ローズ「Hiver(イヴェール)」
販売期間：2025年ホリデーシーズン
販売場所：メサージュ・ド・ローズ公式オンラインショップ
「Hiver」はフランス語で「冬」を意味し、今回のシリーズでは冬の夜の静けさと輝きがテーマとなっています。
シンプルでスタイリッシュなデザインの外装は、ユニセックスなギフトとしても活用可能です。
上質な原料を使用し、ぬくもりに満ちた心を象徴する美しい薔薇のショコラが、ホリデーシーズンの特別なひとときを演出します。
ロズレ・イヴェール
価格：2,916円(税込)
可憐なレースと繊細な薔薇を組み合わせたチョコレートボックス。
イチゴマーブルとピスタチオマーブルの薔薇を中心に、多彩なつぼみが添えられています。
ブランドを象徴する花びらのような柔らかな口どけを楽しめます。
ブーケ・ミニヨン・イヴェール
価格：4,158円(税込)
小さな薔薇のつぼみを並べて作られた、可愛らしいブーケデザイン。
可憐な白のボックスに、ホワイト、イチゴ、イチゴマーブル、ミルク、ミルクマーブル、ピスタチオマーブルの6種類の薔薇のつぼみが華やかに咲き誇ります。
フルレット・イヴェール
価格：1,728円(税込)
色とりどりのつぼみのショコラを詰めたフラワーボックス。
上品なパッケージの中に、ピスタチオマーブル、イチゴマーブル、イチゴ、ミルクの4つの味わいが揃っています。
ミニローズ・イヴェール
価格：1,901円(税込)
ジュエリーのような小箱に詰められたクリスマス限定のプチギフト。
ミルクの小さな薔薇やビターのつぼみに加え、レモンのスター、ピーチのプチローズ、イチゴのくつした、ホワイトのツリーなど、様々なモチーフと味が楽しめます。
レトル・イヴェール
価格：3,326円(税込)
封筒を模したデザインが特徴的な薔薇のチョコレートボックス。
華やかなイチゴマーブルとミルクの3段の薔薇をメインに、多彩なフレーバーの薔薇やリーフが詰め合わされており、贈り物に最適です。
コーン・フルーリ・イヴェール
価格：1,663円(税込)
キュートでポップな花束スイーツがクリスマス仕様で登場。
濃厚なガナッシュ入りのコーンに、クリスマス限定のリボンとオーナメントチョコが飾られています。
ベルローズ・ボヌール 3本BOX イヴェール
価格：1,933円(税込)
クリスマスらしい3色の薔薇で作られた花束ショコラ。
小ぶりなサイズの3本ブーケは、手土産やちょっとしたサプライズギフトとして活躍します。
美と味わいを融合させた特別なショコラコレクション。
大切な人への贈り物や、自分へのご褒美として、心温まるひとときを楽しめます。
ハンター製菓「Hiver(イヴェール)」の紹介でした。
