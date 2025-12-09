濃厚な宇治抹茶とダークチョコの共演！伊藤久右衛門「抹茶チョコレートパフェ」

京都・宇治にお店を構える伊藤久右衛門は、各茶房にて季節限定メニュー「抹茶チョコレートパフェ」の提供を、2025年12月9日(火)より開始します。

年内最後となる季節限定パフェとして、濃厚な宇治抹茶と濃密なダークチョコレートの共演を楽しめる一品が登場しました。

伊藤久右衛門「抹茶チョコレートパフェ」

提供期間：2025年12月9日(火)より提供開始

取扱い店舗：宇治本店・JR宇治駅前店・祇園四条店

価格：

・単品 1,390円(税込)

・お茶セット 1,890円(税込)

・抹茶チョコ茶会 〜マカロン2種と飲み物付〜 2,090円(税込)

「抹茶チョコレートパフェ」は、冬に相応しい濃厚な味わいを追求したスイーツです。

トップにはダークチョコレートとココアメレンゲに加え、お土産としても人気の高い「宇治抹茶生ちょこれーと」「宇治ほうじ茶生ちょこれーと」「宇治抹茶苺とりゅふ お茶苺(おちゃめ)さん」を贅沢にあしらっています。

グラスの中には濃い抹茶アイス、濃厚なチョコレートアイス、抹茶ゼリー、もちもちの白玉を重ね、下層には細かく砕いた薄焼きクッキー（ロイヤルティーヌ）を敷き詰めました。

食べ進めるごとに変化する食感と、宇治抹茶の風味、チョコレートの甘みが織りなすハーモニーを堪能できます。

単品での提供に加え、お茶セットや、マカロン2種が付いた「抹茶チョコ茶会」セットも用意されています。

京都の冬を彩る、和と洋が融合した特別なパフェに注目です。

伊藤久右衛門「抹茶チョコレートパフェ」の紹介でした。

