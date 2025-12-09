一般社団法人 神奈川県タクシー協会は、JR鶴見駅東口タクシー乗り場の状況をリアルタイムで確認できる映像配信を、2025年12月12日(金)から1月9日(金)までの期間限定で一般公開します。

タクシー利用が増加する繁忙期に合わせ、利用者が事前に待機台数や混雑状況を確認できるようにすることで、スムーズな移動を支援する取り組みです。

神奈川県タクシー協会「JR鶴見駅東口タクシー乗り場 YouTubeライブ配信」

公開期間：2025年12月12日(金)〜2026年1月9日(金)

配信媒体：一般社団法人神奈川県タクシー協会 公式YouTubeチャンネル

対象場所：JR鶴見駅東口タクシー乗り場

YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/@Taxi-kanagawaOrJp/featured

神奈川県タクシー協会では、移動の足不足解消と利便性向上を目的に、JR鶴見駅東口タクシー乗り場のモニタリングシステムを4月から運用してきました。

これまではタクシー会社の配車室や乗務員向けに限定して映像を配信し、車両供給の調整に活用してきましたが、年末年始の繁忙期に合わせて一般利用者への公開を決定。

公式YouTubeチャンネルを通じて、誰でも手元のスマートフォンなどから乗り場の様子を確認できるようになります。

導入のメリットと目的

このシステムにより、利用者は駅の乗り場に到着する前に、タクシーの待機台数や行列の有無を把握することが可能です。

状況に応じて他の交通手段を検討するなど、移動手段の選択に役立ちます。

また、日常的な混雑緩和だけでなく、天災時などに発生する帰宅困難者の誘導や状況把握においても大きな効果が期待されています。

テクノロジーを活用し、利用者の利便性と安心感を高める実用的な試み。

年末年始の移動時、鶴見駅を利用する方にとって頼もしい情報源となります。

神奈川県タクシー協会「JR鶴見駅東口タクシー乗り場 YouTubeライブ配信」の紹介でした。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post YouTubeで混雑状況を確認！神奈川県タクシー協会「JR鶴見駅東口タクシー乗り場」 appeared first on Dtimes.