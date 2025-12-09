「憧れの異世界。」をブランドに掲げる長崎県のテーマパークリゾート「ハウステンボス」に誕生した、世界唯一の「ミッフィー・ワンダースクエア」

「ミッフィー・ワンダースクエア」の誕生後、初となる「ミッフィー」づくしのイベント「ミッフィーセレブレーション」が開催されます☆

ハウステンボス「ミッフィーセレブレーション」

画像提供：ハウステンボス

開催期間：2026年2月27日(金)〜6月28日(日)

「ハウステンボス」にある、2025年6月21日の開業以来、多くのゲストに好評博している、世界唯一の「ミッフィー」テーマエリア「ミッフィー・ワンダースクエア」

「ミッフィー」のエリアに加え、一日中ミッフィーの世界を満喫できる、唯一無二の体験が楽しめるエリアです。

世界唯一の「ミッフィー」テーマエリア！ハウステンボス｢ミッフィー・ワンダースクエア｣まとめ 世界唯一の「ミッフィー」テーマエリア！ハウステンボス｢ミッフィー・ワンダースクエア｣まとめ 続きを見る

「ミッフィー・ワンダースクエア」開業から1周年を記念し、2026年春、“初めて”がいっぱいの心躍る特別なひとときが詰まった「ミッフィーセレブレーション」を開催！

「ミッフィー」と「メラニー」が登場する華やかなパレードやショーはもちろん、「ミッフィー」のお友だち「くまのボリス」と「ぶたのグランティ」がイベントに初登場します。

さらに、ヨーロッパの街並みが華やぎに満ちるフラワーセレブレーションと「ミッフィー」のかわいさが融合したフォトジェニックなスポットも初登場。

春ならではの美しい景色とともに特別な体験で、一日中「ミッフィー」づくしの幸せな時間を過ごせます☆

ミッフィー＆フレンズ セレブレーションパレード

画像提供：ハウステンボス

開催場所：アムステルダムシティ

イベントのメインでもある「ミッフィー＆フレンズ セレブレーションパレード」が、2026年春、さらに華やかにパワーアップ！

「ミッフィー」の大切なお友だち「メラニー」に加え、「ボリス」と「グランティ」が初参加し、仲良しの「ミッフィー」「メラニー」「ボリス」グランティが作り出すカワイイ世界を満喫できます。

季節の花々に彩られた特別仕様のフロートも新デザインで登場。

「ミッフィー」のデザインが施された華やかなフロートが場内を巡り、アムステルダムシティに一時停止。

フロートから降りた「ミッフィー」となかまたち、そしてダンサーがゲストと一緒にダンスやフォトタイムを楽しみ、ワクワクとトキメキに満ちたひとときが届けられます。

場内に響く音楽も、目の前に広がる光景も「ミッフィー」づくし。

まるで「ミッフィー」たちに歓迎されているような、ここだけの高揚感を味わえます。

色とりどりの花々に囲まれた空間で「ミッフィー」はもちろん、「メラニー」「ボリス」「グランティ」にも出会え、思わず自慢したくなる特別な体験が堪能できる企画です☆

ミッフィーのフラワーブルームガーデン

画像提供：ハウステンボス

憧れのヨーロッパの街並みに季節の花々が咲き誇るフラワーセレブレーションと、「ミッフィー」のカワイイが融合した特別なフォトスポットが、2026年春、ハウステンボスに初登場。

イベント期間中、アムステルダムシティの中心に広がる花の広場が、まるで絵本の世界のような「ミッフィーのフラワーブルームガーデン」に変身します。

季節ごとに咲き誇る色鮮やかな花々が街並みを彩り、訪れる人を魅了。

画像提供：ハウステンボス

さらに「ミッフィー」の絵本をモチーフにしたフォトパネルや色鮮やかなフラワータワーの間から「ミッフィー」がひょっこり顔をのぞかせるフォトスポットなど、どこを切り取っても写真映えする空間を計画中です。

「ミッフィー」と花のコラボレーションが生み出す絶景は、ハウステンボスでしか出会えないカワイイフォトスポットに囲まれて、まるでミッフィーと一緒に春を楽しんでいるような気分に浸れます。

ヨーロッパの街並みと花の絶景、そして「ミッフィー」のかわいさが融合したハウステンボスで、この春だけの特別なフォトジェニック体験が楽しめるエリアです☆

ミッフィーとメラニーのスプリングハピネス

色とりどりの花々に囲まれた華やかなステージで、「ミッフィー」と「メラニー」が贈る特別なショー「ミッフィーとメラニーのスプリングハピネス」も開催。

春ならではの花絶景と「ミッフィー」のかわいさが融合した空間で、音楽とダンスに包まれるひとときは、まるで絵本の物語の中に入り込んだような感覚を味わえます。

ここでしか体験できない、心ときめくライブパフォーマンスが楽しめるショーです。

「ミッフィー・ワンダースクエア」に加え、パワーアップしたパレードやフォトスポットなど「ミッフィー」に包まれる春のイベント。

ハウステンボスにて2026年2月27日より開催される「ミッフィーセレブレーション」の紹介でした☆

“6年間の集大成の輝き”をこれまでにない演出＆スケールでお届け！ハウステンボス「白銀の世界 グランドフィナーレ」 “6年間の集大成の輝き”をこれまでにない演出＆スケールでお届け！ハウステンボス「白銀の世界 グランドフィナーレ」 続きを見る

ヨーロッパの街並みに圧倒的に華やかに咲き誇る！ハウステンボス「チューリップセレブレーション」 ヨーロッパの街並みに圧倒的に華やかに咲き誇る！ハウステンボス「チューリップセレブレーション」 続きを見る

※画像はすべてイメージです

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post ｢くまのボリス｣と｢ぶたのグランティ｣初登場！ハウステンボス「ミッフィーセレブレーション」 appeared first on Dtimes.