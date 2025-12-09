将棋の福間香奈女流六冠＝清麗、女王、女流王座、女流名人、女流王位、倉敷藤花＝が妊娠、出産に関するタイトル戦の規定変更を求め、日本将棋連盟に要望書を送付したことが分かったと９日、ＴＢＳ系情報番組「ひるおび」（月〜金曜・前１０時２５分）内の「ＪＮＮニュース」で報じた。

同ニュースによると、日本将棋連盟は今年４月、タイトル戦に臨む女流棋士が妊娠した場合、対局の日程が出産予定日から数えて産前６週から、産後８週までの期間と１日でも重なれば、日程変更の対応はせずに、その女流棋士はタイトル戦に出られないなどという規定を施行している。

福間女流六冠はこの日、妊娠出産に伴う合理的な配慮がされていないとして、日本将棋連盟に規定の変更を求める要望書を送付。１０日に大阪市内で記者会見を行う予定と報じた。

また先月１３日に収録したＶＴＲに、昨年１２月に出産した長男や、夫の元奨励会三段・健太氏とともに出演し「対局か妊娠するか、子どもを望むかっていうのを、どちらかを選択しないといけないような状況になっていると思います」と述べた。

ＪＮＮの取材に日本将棋連盟は「当事者の安全性と公平性がより保たれ、不利益が生じない制度が求められる中、規定の明文化を目指し、検討を進めています」としているとした。