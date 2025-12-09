7年ぶり開催『TOKYO GIRLS MUSIC FES. 2026 by TGC』にaoenとCANDY TUNEの出演決定
東京ガールズコレクション（TGC）がプロデュースする都市型ガールズミュージックフェス『TOKYO GIRLS MUSIC FES. 2026 by TGC』（以下、TGM2026）が、2026年2月15日に神奈川・横浜BUNTAIで開催される。今回、追加出演アーティストとしてaoenとCANDY TUNEの出演が発表された。
【写真】アツいパフォーマンスに期待！aoen＆CANDY TUNEほか出演者たちの写真
aoenは、HYBE傘下のYX LABELSで今年4月に結成された7人組J-POPボーイズグループ。今年6月にデビューシングル「青い太陽 (The Blue Sun)」を発表し、音楽番組や雑誌、ライブイベントに登場。デビュー直後から注目を集めた。10月にリリースしたデジタルシングル「青春インクレディブル」は、ミュージックビデオの公開から2日で再生回数100万回を突破した。
一方のCANDY TUNEは、原宿発のアイドルプロジェクト・KAWAII LAB.から2023年にデビューした7人組アイドルグループ。「倍倍FIGHT!」がTikTok人気曲ランキングで10週連続1位を記録し、今年の大みそかに放送される『第76回NHK紅白歌合戦』に初出場が決定するなど、ブレイク真っ只中。原宿のカルチャーと個性を体現する“きゃんちゅー”の愛称で若年層から厚い支持を得ており、次世代アイコンとして注目を集めている。
『TGM2026』は、音楽とファッション、テクノロジーが融合する“未来をつなぐフェス”として展開。NTTの次世代ネットワーク「IOWN」を活用し、同日に愛知・IGアリーナで開催される『TGC in あいち・なごや 2026』と、リアルタイムでの映像、音楽、照明の同期ステージを予定している。
出演アーティストの第1弾として、ICEx、SUPER★DRAGON、ONE OR EIGHTの出演がすでに発表されており、オープニングアクトにはmoxymillらが登場する。
チケットは現在、TGC Premium会員やdポイントクラブ会員向けの先行販売を実施中で、一般発売は20日からスタート。各種アップグレードチケットも用意されている。
