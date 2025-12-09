『じゃあ、あんたが作ってみろよ』池津祥子「お宅の息子はどうなっているんだ！」と反響続々
俳優の夏帆、竹内涼真がW主演を務める、TBS系火曜ドラマ『じゃあ、あんたが作ってみろよ』（毎週火曜 後10：00））の最終回（9日放送）を前に、池津祥子からのクランクアップコメントが到着した。
同作は谷口菜津子氏の同名漫画（ぶんか社）を原作に、「料理」をきっかけに男女の価値観や“当たり前”を見直していく再生ロマンスコメディ。恋人のために料理を作り続け自分を見失った山岸鮎美（夏帆）と、「料理は女が作るもの」と思い込む亭主関白な海老原勝男（竹内涼真）が、別れを経て成長していく姿を描く。
■コメント
＜海老原陽子役・池津祥子＞
楽しい作品に参加させていただき、ありがとうございました！
今回、放送を見てくれた友人から沢山の感想が届いていて、毎度「お宅の息子はどうなっているんだ！」という連絡です（笑）。
最後まで見てくださるみなさまの反響が楽しみです！
■最終回のあらすじ
詐欺に遭ってからの鮎美（夏帆）は飲食店での職探し、一方、会社を謹慎中の勝男（竹内涼真）は家事に勤しむ日々を過ごしていたが、ついに謹慎が明け職場に復帰することに。白崎（前原瑞樹）や南川（杏花）らが出迎える中、他部署の社員からの冷たい視線や、相変わらず勝男を突き放す柳沢（濱尾ノリタカ）を前に心を痛める勝男。一方の鮎美は、太平（楽駆）のバーを間借りするところから自分の店を始めようと、前向きに動き出していた。
そんな中、鮎美と勝男の関係にある大きな揺らぎがあり…。ついに最終回！ 別れから始まった2人の「あたりまえ」じゃないロマンスの行方は！？
