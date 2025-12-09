『TGC 広島』で“きんりの”カップルが“ニック＆ジュディ”に 『ズートピア』イメージのポーズに会場大歓声
ABEMAのオリジナル恋愛リアリティーショー『今日、好きになりました。』に参加していたメンバーが、6日に開催された『ヒロマツホールディングス presents TGC 広島 2025』（広島グリーンアリーナ）で、ランウェイをウォーキングした。
【動画】きんりのカップルがラブラブ全開ランウェイ！広島カープコーデで可愛いおねだり
今回、同番組と広島東洋カープ・TGC Teenのスペシャルコラボレーションステージが実現。カープ期待の韋駄天と呼ばれる羽月隆太郎選手と9月に一軍初昇格を果たした菊地ハルン選手がステージの幕を開けた。続けて、今シーズンでセ・リーグの首位打者の小園海斗選手と妻でモデルの渡辺リサが初ペアウォークを披露。
さらに、きんご（内田金吾）＆りのん（多田梨音）の“きんりの”カップルが登場すると、大歓声に包まれる。、背中合わせで目線を合わせたり、ネクタイを引っ張ったりなど、ディズニー・アニメーション映画『ズートピア』をイメージしたポーズを見せた。また、すみれ（表すみれ）＆ゆま（谷村優真）、あやな（葛西杏也菜）＆さら（永瀬さら）、とうい（木村斗一）＆しゅん（倉澤俊）が登場し、会場を盛り上げた。
実に8年ぶりとなる『TGC 広島 2025』には、多数の人気モデルによるファッションショーをはじめ、しなこ、Da-iCE、FRUITS ZIPPER、THE RAMPAGEなどのアーティストステージも実施。出演者たちが一堂に会するグランドフィナーレでは、満員の観客から大きな拍手と歓声が送られた。
