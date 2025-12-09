2児の母・再婚を発表した藤咲凪、お相手との“ハグ”2ショット公開
再婚を発表した2児の母でタレントの藤咲凪（26）が8日、自身のXを更新。お相手との2ショット写真を公開した。
【写真】お相手は「カピバラのよう」、藤咲凪の夫婦ショット
藤咲は7日、TBS系『サンデー・ジャポン』（毎週日曜 前9：54）で再婚を発表。オリコンニュースに「私事ですが、この度一般の方と結婚いたしました。2人の子どもと共に、新しい生活をスタートさせます」などと報告していた。
なお同番組で、アイドルを辞めたタイミングで突然プロポーズされたと明かし、「ほぼ0日婚」と説明。お相手は「カピバラのよう」と紹介していた。
Xの投稿で、「こんなに反響があると思ってなかったので驚いてます、、！」と驚き。「たくさんの暖かいお言葉ありがとうございます かぴぱら」とハートマークを添え、お相手とのハグショットを公開した。
1999年北海道生まれ。グラビアのほかアイドルグループ「最終未来少女」のメンバーとしても活動し、2025年7月にグループを卒業した。2023年『サンデージャポン』でシングルマザーであることを告白。メディア等で、過去に結婚・出産を経てアイドルを引退。22歳で離婚し活動を再開したことなどを明かし、“リアル推しの子”として話題を集めた。
