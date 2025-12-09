０７年に放送されたＮＨＫ連続テレビ小説「どんど晴れ」が９日、ＮＨＫＢＳで再放送され、ヒロイン・夏美（比嘉愛未）の驚き行為にネットも震えた。「どんど晴れ」は、横浜生まれのヒロインが婚約者の実家である岩手の名門旅館で女将修業をする物語。

夏美は、婚約者の征樹（内田朝陽）が実家の旅館を次ぐと言ったことから、実家旅館の加賀美屋で女将修行を開始。だが、客であった小学生の翼を、母親の許可なく祭り見物に連れ出し、なじみの喫茶店で食事をさせる。アレルギーがある翼のために、マスターの裕二郎（吹越満）は、アレルギー素材ではないずんだもちをごちそうするが、目を離した隙に娘の咲が、まんじゅうを翼に渡してしまう。

そのまんじゅうには翼のアレルギー素材が盛り込まれており、翼はアレルギーを発症し病院に担ぎ込まれてしまう。激怒した翼の母は、加賀美屋を訴えると宣言。夏美の指導役だった時江（あき竹城）はクビ。大女将も引退すると言い出し、責任を感じた夏美は横浜へ戻ってしまう。

そこに翼からの手紙が届き、謝罪の言葉が。夏美はその手紙を手がかりに翼の自宅前で待ち伏せ。翼に会えると、親が留守の自宅に上がり込み、まさかのハンバーグを作り出す。

アレルギー食材を食べて大騒動となった相手に、親が留守中に再び手料理を食べさせようとする夏美の行為にネットも仰天。「また勝手に行動を」「ナレ『ハンバーグ作りなんて…大丈夫でしょうか』いやいや。それ以前にアポ無し押しかけ、待ち伏せ、上がり込み全部大丈夫じゃない」「夏美、ストーカーでは」「翼くんを待ち伏せし、接触し、家まで上がり込んでキッチンまで使うの火に油どころではない」「相手は裁判っていってるんだよ〜」「食物アレルギーで問題になった翼くんに、母親のいない所でまたお料理を振る舞うとか…ドラマだからいいけど、これ現実の事だと思うと怖い」など悲鳴が上がっていた。