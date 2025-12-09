JRÅì¤¬¼óÅÔ·÷¤ÎÏ©Àþ¤Ç¤â¡ÖÆüÃæ¤Ë¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¡×¼Â»Ü¤Ø ÍèÇ¯ÅÙ¤Ë¤â³«»Ï ¡Ö¹©»ö¤ÏÌë¡×¤«¤éÊÑ³×ÌÜ»Ø¤¹
¡¡JRÅìÆüËÜ¤Ï2025Ç¯12·î9Æü¡Ê²Ð¡Ë¡¢ÍèÇ¯ÅÙ¤«¤é¼óÅÔ·÷¤ÎÏ©Àþ¤ÇÆüÃæ»þ´ÖÂÓ¤Ë¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹ºî¶È¤ä¹©»ö¤ò¹Ô¤¦¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£µþÉÍÅìËÌÀþ¤Ç¤ÎÆüÃæ»þ´ÖÂÓ¤Î¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¹©»ö¤ä¡¢²£¿Ü²ìÀþ¤Ç¤ÎÃëÌëÏ¢Â³¤·¤¿¥È¥ó¥Í¥ëÊä½¤¹©»ö¤òÀè¹Ô¼Â»Ü¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü¡Û¤³¤¦¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡ªµþÉÍÅìËÌÀþ¡ÖÆüÃæ¤Ë¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¡×¤Î¥¤¥á¡¼¥¸
¡¡Æ±¼Ò¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹ºî¶È¤ä¹©»ö¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÌë´Ö¤òÃæ¿´¤Ë¤ª¤³¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¿¼Ìë¶ÐÌ³¤Ë½¾»ö¤¹¤ëÉÑÅÙ¤¬¹â¤¤¤³¤È¤«¤é¡¢Æ¯¤¼ê¤Î³ÎÊÝ¤ä°Ý»ý¤¬º¤Æñ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÀßÈ÷¤Î·ÐÇ¯¤Ë¤è¤ëºî¶ÈÎÌ¤ÎÁý²Ã¤Ë²Ã¤¨¡¢¥Û¡¼¥à¥É¥¢¤Ê¤É¤Î¥Ð¥ê¥¢¥Õ¥ê¡¼ÀßÈ÷¤Ê¤É¡¢¿·¤¿¤ÊÀßÈ÷À°È÷¤â¿Ê¤á¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢Å´Æ»¹©»ö½¾»ö°÷¤Î·ÑÂ³Åª¤Ê³ÎÊÝ¤ä¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹ºî¶È¤Î¾ÊÎÏ²½¡¦¾Ê¿Í²½¤Î¿ä¿Ê¤¬µÊ¶Û¤Î²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÆüÃæ»þ´ÖÂÓ¤Î¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹ºî¶È¤ä¹©»ö¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÃÏÊý¥í¡¼¥«¥ëÀþ¤òÃæ¿´¤Ë¼Â»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¼óÅÔ·÷¤ÎÏ©Àþ¤Ë¤â³ÈÂç¤µ¤ì¤ë·Á¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£¸å¤Ï¡¢ÆüÃæ»þ´ÖÂÓ¤Ç¤Î¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹ºî¶È¤ä¹©»ö¤ò¾ïÂÖ²½¤µ¤»¡¢Å´Æ»¹©»ö½¾»ö°÷¤Î°ÂÁ´³ÎÊÝ¤ÈÆ¯¤Êý²þ³×¤ò¿Ê¤á¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¼óÅÔ·÷¤Ç¤Ï¤Þ¤º¡¢µþÉÍÅìËÌÀþ¤ÎÅÄÃ¼¡ÁÅÄÄ®´Ö¤ÇÊ¿Æü¤ÎÏ¢Â³¤·¤¿3Æü´Ö¤Ë¼Â»Ü¤¬¸¡Æ¤¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Æ±¶è´Ö¤ÇÆüÃæ¤Î¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹ºî¶È¤ò¹Ô¤¦ºÝ¤Ï¡¢Ê¿¹Ô¤¹¤ë»³¼êÀþ¤ÎÀþÏ©¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ±¿Å¾¤È¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
¡¡²£¿Ü²ìÀþ¡ÊÅìµþ¡ÁÉÊÀî´Ö¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¥È¥ó¥Í¥ëÊä½¤¤Ê¤É¤Î¹©»ö¤ò½¸ÃæÅª¤Ë¼Â»Ü¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ÃëÌëÏ¢Â³¤Ç¤Î½¸Ãæ¹©»ö¤Î¼Â»Ü¤¬¸¡Æ¤¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¶âÍËÆü½ªÅÅ¤«¤éÆüÍËÆü½éÅÅ¤Þ¤Ç¤ÎÏ¢Â³¤·¤¿»þ´Ö¤Ë¹©»ö¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¡¢¤½¤Î¾ì¹ç¤Ï²£¿Ü²ìÀþ¤ÏÉÊÀî±Ø¤Ç²£ÉÍÊýÌÌ¤Ø¡¢ÁíÉð²÷Â®Àþ¤ÏÅìµþ±Ø¤ÇÀéÍÕÊýÌÌ¤ØÀÞ¤êÊÖ¤·±¿Å¾¤È¤Ê¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
