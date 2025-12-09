タレントのあびる優（３９）が、「ほぼ夫」という男性との２ショットを公開した。

そのお相手とは、飲食店を多数展開する人気シェフの末富信氏。インスタグラムで「親友であり幼馴染（なじみ）であり＃ほぼ夫＃ほぼ家族 普段はただのおちゃらけた末富だけど、それはそれは人知れずどれだけ汗水垂らして努力してきたかも言葉にせずとも分かっちゃう間柄」とつづり、末富氏との写真や料理を堪能する動画を掲載。

「今年も彼の活躍に頭はあがらず、それどころか勇気をもらって、尊敬が更に増して刺激と感動を受けました プライベートと比べたら、え？別人ですか？？って錯覚しちゃうくらい 料理人さんとして現場に立ち、お客様に最高のパフォーマンスしている末富はやっぱりカッコいいぞ」と称賛し、「沢山（たくさん）贅沢（ぜいたく）しちゃった！ 最高に、、、至福の時間をありがとう。ごちそうさまでした！！」とメッセージを送った。

フォロワーは「かっこいい」「こんな尊敬し合える親友うらやましー」と反応。あびるは２０１４年に格闘家の才賀紀左衛門と結婚し、１５年５月に長女を出産したが、１９年に離婚した。２２年２月に第２子女児を出産。同年１１月に放送されたフジテレビ系「突然ですが占ってもいいですか？」では第２子の父親について「一般の方。友人のお友達みたいな方だった」と告白した。