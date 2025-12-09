歌手の近藤真彦（61）が9日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）にゲストとして生出演。若々しいヘアスタイルの秘訣を明かした。

自身の頭髪について、近藤は「ケアっていうほどじゃないですけど」と切り出し、「こだわりのシャンプーとか、ヘアメークさんのオススメの物だとか、ドライヤーとか、そういうのはやっぱりちょっと気を遣っています」と告白。「あとは何にもしてないです」と打ち明けた。

しかし「ここ2、3年悩んでるのは、前髪の処理がちょっと分かんない」と吐露。「今日もちょっと中途半端なんだよな」と、前髪の流し方を気にするそぶりに、「ハライチ」澤部佑が「後ろにプロがいます」と進言。後列に座っていた「ブラックマヨネーズ」小杉竜一が「もうちょっと反対に分けたほうがええんちゃいます？」と分け目を変えることを提案すると、澤部は「誰が言ってんだ！」とツッコんだ。

そんなやり取りをヨソに、近藤が「61歳の割には、やっぱりこう…ちゃんとできてるなってみんなに言われます」と明かすと、澤部は「元気ですもんね、髪の毛が」と感心。ふいに近藤から年齢を聞かれた小杉が「僕ですか？52歳です」と答えると、近藤は「以上！」とバッサリ。小杉は「マッチさん！マッチさん！今から付き人にしてくださいよ、俺も」とすがっていた。