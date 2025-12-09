女子プロゴルフで今季年間女王に輝いた佐久間朱莉（大東建託）が９日、都内で用具契約するピンゴルフジャパンのファン感謝イベントに出席した。

２週前に今季ツアーを終えた後の今月２日、男子ツアー９４勝で師匠の尾崎将司のもとを訪れ、年間女王を報告した。尾崎から「今年はよく頑張ったな。メジャーは取ってないのか。なんでだ？」と投げかけられ、「メジャーを取れるように頑張ります」と約束した。

今季は全試合に出場とフル稼働し、４勝を挙げた。師匠に報告した翌日の３日から「体調不良で寝込んだ」と明かした。「熱が３９度くらい出た。吐き気と頭痛に襲われて、一気に疲れがきたかな。１週間ぶりにクラブを握ったら筋肉痛になった」と苦しんだが、「もうどこも痛くもかゆくもない」と復調した。

今年の漢字１文字には「新」を挙げ、「初優勝もできて、新たな節目だった年でもある。新しい自分が始まった年でもある」とかみしめた。年明けの１月上旬から宮古島で合宿を実施。今年に続く米アリゾナ合宿は１月下旬に出発する予定で「ジャンボさんの誕生日（１月２４日）が終わらない限りは行けないので…」と苦笑いを浮かべた。