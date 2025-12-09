タレント・辻希美（38）の長女でインフルエンサーの希空（18）が、手際よくスイーツを作る様子を披露し、反響を呼んでいる。

【映像】母の日&クリスマス仕様のケーキなど…プロ顔負けの手作りスイーツ（複数カット）

2024年11月26日、17歳の誕生日に芸能界デビューした希空。これまでに趣味で作ったお菓子をSNSで披露しており、母の日に贈ったカーネーションケーキや、フルーツをたくさん使ったクリスマスケーキなど、プロ顔負けの手作りスイーツが、注目されている。

“ドバイチョコ”を手際よく作る様子を披露

12月8日は、YouTubeチャンネルを更新。ネット上で話題になっている、ピスタチオクリームとカダイフ（極細の麺状の生地）をチョコレートでコーティングした“ドバイチョコレート”を手際よく作る様子を披露した。

「この部屋が温かいから、溶け始めちゃっているんですけどおいしい。最後にチョコを上からかけるところで、マジで心配だったんですけど、冷やしてみたら綺麗にできました」と、ドバイチョコ作りを振り返っている希空に、「なんでも作れる希空ちゃん大好き」「お菓子作り本当にお上手ですね。センスがいいのがわかります」などのコメントが寄せられた。（『ABEMA NEWS』より）