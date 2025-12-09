男子ゴルフの蝉川泰果（24＝アース製薬）が28年からの米ツアー挑戦を視野に、自宅に「秘密基地」を新設したことを明かした。蝉川は9日、東京都内で行われたピンゴルフのファン感謝デーに参加した。終了後に報道陣からオフのプランを聞かれて「新居ができるので、その新居の秘密基地の練習場でみっちりやろうかなと思っている」と話した。

秘密基地にはショット練習ができるスタジオ、パット練習場、最新のトレーニング器具を備えたジムが併設されている。豪華な設備をつくったのは3年後の米ツアー挑戦のためだ。

蝉川は「今年初めてしっかりオフを設ける。オフにどういう取り組みをすればいいか2年で見つけられる。来年の予選会は見送って、2年後の予選会に向いているのは、オフの作り方を見据えているから」と説明した。オフからシーズンに向けたルーティンを確率させた上で米ツアーに挑戦するプランなのだ。

「3年後に米ツアーでやるのが理想。それが下部ツアーになっても、欧州ツアーになっても、海外でやれたら」と覚悟を示した蝉川。3年後を目指した土台作りが始まる。