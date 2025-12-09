（CNN）日本の青森県の沖合で8日夜、マグニチュード（M）7.5の強い地震が発生し、20人以上が負傷したほか、10万人以上に避難指示が出された。

米地質調査所（USGS）は今回の地震について、午後11時15分ごろ、沿岸から約70キロの沖合で発生したと発表した。

東京にいたCNNの取材班も30秒以上続く強い揺れを感じた。

気象庁は地震発生後、北海道や青森県、岩手県の太平洋沿岸に津波警報を発令した。気象庁によれば、岩手県の久慈港では70センチの津波を観測。青森県と北海道の一部地域でも40センチの津波が観測されたという。

その後、津波警報は津波注意報に切りかえられた。9日午前までに津波注意報も解除された。

消防庁によると、9日午前までに11万4千人以上に避難指示が出された。

高市早苗首相は9日、今回の地震により、少なくとも30人がけがをしたと明らかにした。今後も同規模かそれ以上の揺れが起きる可能性があるとして警戒を呼び掛けている。

気象庁は、週内に日本でM8以上の大規模地震が起きる可能性があると警告したが、その確率は1％としている。

木原稔官房長官は9日未明の記者会見で、青森県では負傷者や火災の報告が相次いでいると明らかにしていた。青森県と岩手県の一部で停電が発生した。高速道路の一部区間も通行止めになっているという。

ロイター通信の映像には、青森県むつ市にある損傷したホテルや建物、破損した道路で動けなくなった車が映っていた。