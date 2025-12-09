「バチェラー」岩間恵、夫・友永真也とゴルフへ 全身ピンクのミニスカウェア姿公開で「美脚すぎる」「素敵な夫婦」の声
【モデルプレス＝2025/12/09】2019年に配信されたAmazon Prime Videoの番組「バチェラー・ジャパン」シーズン3に出演していた岩間恵が12月9日、自身の公式Instagramを更新。同番組でバチェラーを務めた夫の友永真也との写真を公開し、反響が寄せられている。
【写真】バチェラー美女、全身ピンクのゴルフウェア姿
岩間は「全身ピンクのコーデはゴルフウェアならでは」とつづり、美しい脚が際立つゴルフウェア姿を公開。友永と並んだ写真も披露しており、「来年は安定して100切りできるように頑張ろう」と意気込みを明かしていた。
この投稿にファンからは「仲良いのが伝わる」「素敵な夫婦」「美脚すぎる」「ゴルフウェア姿も素敵です」と反響が寄せられている。
「バチェラー・ジャパン」とは、1人の成功した独身男性＝「バチェラー」が、20人の女性の中から真実の愛、運命の恋人を選ぶ、台本無しの恋愛リアリティ番組。同シーズンでバチェラーだった友永は、岩間と迷った末に元・北新地ホステスの水田あゆみを選んだが、約1ヶ月後に岩間のことを忘れられなかったことを理由に水田に別れを告げ、岩間と交際を開始。2人はその後2020年7月に結婚した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆「バチェラー」友永真也＆岩間恵夫妻、ゴルフ満喫ショット公開
◆友永真也＆岩間恵「バチェラー3」経て夫婦に
