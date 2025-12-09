「精神障害があれば犯罪を犯しても無罪になる」と聞くと、「罪に問われず、すぐ社会に戻れるのでは」と不安を感じる人もいるかもしれません。しかし、実際には心神喪失によって刑事責任を問われなかった場合でも、再び同じような事件を起こさないために、医療観察法に基づく入院や通院などの措置が取られることがあります。そこで、実際にココナラ法律相談のオンライン無料法律相談サービス「法律Q&A」へ寄せられた相談をもとに、精神障害があると無罪になる理由と無罪判決後の法的手続について、池辺健太弁護士が解説します。

医療観察法は精神障害がある人に対して、必ず適用されるのか

投稿者は、「心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律（医療観察法）」という制度を知り、ある疑問を抱きました。この法律は、心神喪失または心神耗弱の状態で重大な他害行為を行った人に対し、適切な医療を提供し、社会復帰を支援することを目的としたものです。

では、この医療観察法は心神喪失等の精神障害がある人に対して、必ず適用されるものなのでしょうか。投稿者はこの点に疑問を感じ、ココナラ法律相談「法律Q&A」に次の質問をしました。

（1）なぜ犯罪を犯しても心神喪失だと無罪になるのか。

（2）心神喪失で無罪となった場合、医療観察法に基づく手続はどのように行われるのか。

「罪を犯したのに、罰を受けないのか」

「精神障害につき無罪」という報道をみて、「納得できない」「精神異常だろうと刑罰を受けてほしい」と複雑な気持ちになる人は少なくないでしょう。報道に対するSNSでの反応をみると、そのような考え方はむしろ多数派のように感じられるほどです。

「罪を犯したのに、罰を受けないのか」「被害者や遺族の気持ちはどうなるのか」こうした反応は、自然なものだと思います。しかし実際には、無罪判決が出ても、そこで終わりではありません。SNSなどでは、「心神喪失で無罪となっても、どうせ精神病院に収容されるので同じ」という意見もありますが、実際のところはどうなのでしょうか。

無罪になったその後の手続に関わった経験がある弁護士として、また、実際に精神障害（心神喪失）を理由とした無罪判決を取ったことのある弁護士として、丁寧に解説していきます。本記事を通して、「精神障害につき無罪」に関する皆さまの疑問を、少しでも解消することができれば嬉しいです。

「罰」ではなく「医療と社会復帰」を目的とする、医療観察法とは

心神喪失で無罪になった人を、どう処遇するのか。実は、この疑問に正面から答えるような名称の法律があります。

「心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律」です。略称は「医療観察法」ですが、正式名称のほうが、心神喪失で無罪になった人をどうするのか、という課題に対応する法律であることがわかりやすいと思います（ただし名称が長いので、以下では「医療観察法」といいます）。

医療観察法第1条1項（目的等）

この法律は、心神喪失等の状態で重大な他害行為（他人に害を及ぼす行為をいう。以下同じ。）を行った者に対し、その適切な処遇を決定するための手続等を定めることにより……（以下省略）

最初の1条1項をみると、この法律が目指すところがわかりやすいです。ここに書いてあるとおり、医療観察法は、心神喪失の状態で他人に害を及ぼした人について、処遇を決定する法律です。ちなみに「心神喪失」とは、精神障害のせいで善悪をまったく判断できないか、または判断したとおりに行動することがまったくできない状態のことをいいます。

そして医療観察法は、精神障害の人を、最終的に以下のように取り扱うこととしています。



医療観察法第42条（入院等の決定）

裁判所は、（中略）当該各号に定める決定をしなければならない。

一 対象行為を行った際の精神障害を改善し、これに伴って同様の行為を行うことなく、社会に復帰することを促進するため、入院をさせてこの法律による医療を受けさせる必要があると認める場合 医療を受けさせるために入院をさせる旨の決定

……（以下省略）

要するに、裁判所が「入院をさせる旨の決定」をするのです。わかりやすくするために、それ以外の、入院させない場合について書かれている部分は省略して引用しました。裁判所の決定は、大きな法的効果のあるものですので、入院をさせる旨の決定が下されれば、強制的に入院になります。決定に従わなければ、強制的な執行がなされ、病院に連れていかれます。

つまり、裁判で無罪になっても、もう一度、今度は異なる判断を裁判所が下すための手続が待っているのです。これは裁判ですので当然、入院させるという決定をする場合もあれば、入院させないという決定をする場合もあります。

「どうせ精神病院に収容されるので同じ」というSNS上の意見は、大きくは間違っていないことがわかります。ただし、入院させない場合もある、という点では不正確ともいえるでしょう。

それでは、どういった場合には強制入院とならないのか。「無罪のその後」をより正確に理解するため、この手続についてもう少し詳しくみていく必要があります。ただしその前に、そもそも精神障害による「心神喪失」とはなにかを、掘り下げてみたいと思います。

なぜ「心神喪失」だと無罪になるのか？ 刑法第39条の“論理”

刑法第39条1項

心神喪失者の行為は、罰しない。

刑法には、このようにハッキリと書かれています。しかし、「精神障害なので無罪」と聞くと、多くの人は「犯罪がやり得になっているのではないか」「まるで精神障害の人が優遇され、特別扱いによって刑罰を免れているようだ」という印象を抱くかもしれません。なぜ「心神喪失」だと、刑罰を受けないのでしょうか？

その理由は、「責任能力」がない状態で犯罪におよんだ場合、それを罰するべきではない、という考え方に基づいています。責任能力とは、その人を非難するために行為者に必要とされる一定の能力のことです。つまり、心神喪失者を罰しないことの理由は、非難できるだけの能力を有していないから、という考えが根本にあります。

これに対しても、「精神障害を持っていても、私は問題なく非難できる」と納得できない人は多いと思います。この不満に対し、納得感のある説明をするためには、「責任能力がない」とされる例を考えるのが近道です。その代表例が、「幼児の行動」です。

子どもがいる家庭や、親戚の幼児と頻繁に触れ合う人はよくご存じかと思いますが、4歳くらいの幼児はときに残酷であり、感情を抑えられず攻撃的になることがあります。筆者も子を持つ親ですが、幼児のころは、思った以上に全力でパパを殴ったり蹴ったりしてくるので、慣れるまではビックリしていました。

このような幼児の行動は、行動だけをみると暴行罪です。「親子だから問題ないこととする」というルールは、窃盗罪にはありますが（親族相盗例）、暴行罪にはありません。幼児のすることに暴行だなんてなにをいうんだ、と思うかもしれません。しかし、これは行動だけをみれば、暴行罪にあたることは否定しがたいのです。

また、想像したくありませんが、こういった子どもによる暴行は、眼球など当たり所が悪ければ、あるいは、骨が弱っていたり転倒しやすい高齢者だったら、大きな怪我や、場合によっては死に至ることも否定できません。

それでは、幼児の暴行は暴行罪として処罰するべきなのでしょうか？ 少年法があるから大丈夫、と思いますか？ 少年法があっても重大な犯罪は処罰の対象ですし、少年法による対応でいいなら、3歳の子どもを少年院に入れるべきだ、ということになりますが、それでいいのでしょうか？

幼児の行動を暴行罪にしないためには、「幼児のすることに暴行罪だなんて……」と思う素直な気持ちを、法的に整理する必要があります。「幼児の行動を非難することは難しい」と、認めるほかないでしょう。なぜなら、幼児は未熟であり、善悪を理解し、行動をコントロールする力が備わっていないからです。これが、幼児の暴行を非難することが難しい論理的な理由になります。

私たちは日常のなかですでに、「責任能力がない者には罪を問えない」という感覚を自然に持っているのです。

そして、法律は公平に適用されなければなりません。善悪を理解し、行動をコントロールする力が備わっていない幼児の行動は罪に問えないのであれば、同程度以下に、その力が備わっていない精神障害者の行動も罪に問えない、とするほかありません。

「4歳くらいの幼児同様に、能力の不足した大人なんているわけない」「大人なら、そのくらいの能力くらい持っているべきだ」という意見もあるでしょう。

しかし、精神疾患には軽度のものから重度のものまであり、重度である場合、一定の能力について幼児以下にまで低下することは、充分にあり得ます。また、「大人なら、そのくらいの能力を持っているべきだ」と、「そうあるべき」という理想論を述べても、現実に能力が欠けている人は存在するのです。

以上のような考え方から、「責任能力がない状態で犯罪に及んだ場合、それを罰するべきではない」という法になっています。それが、心神喪失者が無罪になる理由です。

弁護士の実感…「無罪」の多くが「強制入院」となる、裁判所の“現実的な判断”

前述のとおり、心神喪失により無罪となっても、そこで終わりではありません。検察官から地方裁判所に対して「医療観察法に基づく手続開始の申立て」がなされ、対象者（心神喪失の状態で重大な他害行為を行った人）は、再び裁判所の審理対象となります。

厚生労働省の解説によると、医療観察法の目的は、単に対象者を収容することではなく、「精神障害の改善を図り、再び同様の行為を行うことなく、社会に復帰することを促進する」ことにあります。つまり、これは「罰」ではなく、「再発防止と社会復帰のための医療的措置」です。

この手続では、刑罰を科すかどうかではなく、入院または通院による医療的処遇が必要かどうかを判断します。その判断を行う裁判体には、裁判官だけでなく精神科医である「医療審判員」も加わり、医療と司法が共同して判断を下します。この仕組みは、日本の法制度の中でも特に珍しいものです。

審理の過程では、鑑定入院中に作成された鑑定書、指定医療機関の医師の意見書、対象者本人の面接結果、家族・福祉関係者からの情報などが詳細に検討されます。裁判所はそれらを踏まえ、入院処遇（つまり強制入院）、通院処遇、または不処遇のいずれかを決定します。

入院処遇とされた場合、本人は全国で約30ヵ所ある「指定入院医療機関」に送致され、精神医療専門の体制のもとで治療を受けます。入院期間には明確な上限はありませんが、定期的に「処遇継続の要否審査」が行われ、病状が安定すれば退院の可否が改めて審理されます。

通院処遇が決定された場合でも、原則3年間の通院治療と、定期的な診察・報告・保護観察官による監督が行われます。

いずれの場合も、完全な自由の回復には司法と医療の両面からのチェックが続きます。つまり、無罪判決後も国による観察と制限の下に置かれ続けるのです。

入院者等の処遇についての詳細は、厚生労働省の「入院処遇ガイドライン」「通院処遇ガイドライン」※から確認できます。

入院処遇かどうかを決定する手続においては、弁護士も「付添人」として選任されます。筆者もかつて関与した経験があり、その際には、「強制入院までは不要であり、通院による医療で足りる」と主張しました。

実際、精神疾患による犯罪に及んだ人は、犯罪に及んでいた当時は通院すらしていないなど、服薬をせず症状が重度に悪化していたものの、医療観察法の手続当時にはすでに継続的に服薬をしており、薬の効果によって症状が落ち着いていることがあります。そのため、強制入院まで必要といいきれるものかどうか、判断が難しいケースもあると感じました。

しかし、この手続に関与して思ったのは、やはり裁判官は「重大な犯罪に及び、無罪になった者を、強制入院させずに自由にしてよいのか」という強い懸念を持っているということです。結果として、入院させる旨の決定に流れやすい印象を受けました。このことを考えると、重大な犯罪について無罪になった人の多くは、実際には強制入院となっているのが現状だろう、というのが正直な実感です。

裁判所が入院させると決定すれば、本人は指定医療機関に送られます。入院は年単位に及ぶことが標準的です。

精神障害による無罪とは、責任を免れる抜け道ではありません。法は「責任を問えない人」をどう扱うかという、極めて現実的な問いにも対応しています。罰ではなく、医療による社会的拘束と再発防止が、制度として用意されているのです。

※厚生労働省の「入院処遇ガイドライン」「通院処遇ガイドライン」

https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000197589_00007.html

池辺 健太

池辺法律事務所

弁護士