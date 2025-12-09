映画やドラマの大手企業をめぐり、ハリウッドでまるで恋愛ドラマのような「大争奪戦」が起きています。

アメリカの映画製作・配給会社であるパラマウントが12月8日、同じくアメリカのメディア企業ワーナー・ブラザース・ディスカバリー（WBD）を1株30ドルの“現金払い”で買収すると名乗りをあげ、相手側の承諾を得ていないにもかかわらず、いきなりアプローチを開始しました。

これは「敵対的買収」と呼ばれる行動で、今回の構図を恋愛ドラマに例えるなら「強引にプロポーズしてきたハリウッドの幼なじみ（パラマウント）」の登場といったところでしょう。

【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】

■ すでに婚約済み？WBDとNetflixの“合併発表”が先にあった

WBDをめぐっては12月5日にNetflixとの合併が発表されており、いわば大々的に「婚約発表」を済ませた直後。そのわずか3日後、以前から想いを寄せていたパラマウントが表に颯爽と現れ、「いや、うちのほうが幸せにできる！」と株主（親族）へ向けて情熱的にアプローチを開始した形です。

「相思相愛の婚約者・Netflix」VS「婚約発表を聞いて黙っていられず、全力で口説きに来た幼なじみ・パラマウント」。ハリウッドの大企業をめぐる話なのに、構図は完全に恋愛劇のそれ。

■ パラマウントの“太っ腹プロポーズ”と、Netflixの“複雑な条件”

パラマウントの提示する1株30ドルという金額は、現在のWBD株価よりも少し高めの提案。しかもすべて現金払いのため、分かりやすく頼りがいのある“太っ腹プロポーズ”です。

一方のNetflix案は1株27.75ドルで、「1株につき23.25ドルの現金＋4.50ドル相当のNetflix株式」という、現金と株式が混ざった少し複雑な条件。さらに両社が結びつくと、世界のサブスクリプション型動画配信サービス（SVOD）加入者の43％を占める巨大勢力になるため、国や地域によっては“親の許し”（規制当局の審査）がなかなか下りず、結婚話が前に進まない可能性もあると指摘されています。

つまりNetflixは、「人柄は良いけれど家柄が複雑で、親の承諾に時間がかかるタイプ」のような立場です。

その点パラマウントは、Netflixと合併した場合ほど市場支配力が強くなりすぎることはなく、むしろNetflixやDisney、Amazonといった“3強”に対抗する新しい勢力を生むとしてアピールしています。さらに「WBD全体を対象とした今回のオファーは、Netflix案と比べて現金で180億ドル多い対価を提供する」と宣言。

つまりまとめると、「うちとの婚姻はバランスがいいし話も早い！全部現金で、今すぐ迎えに行く！！」と言わんばかりの情熱系ヒーロームーブを繰り出しているわけです。

■ 決断は、株主という“親族”に委ねられる

こうして企業同士の“恋愛模様”のような争奪戦が起きている背景には、映画やドラマの配信サービス競争が世界的に激化し、人気作品の権利や制作力が“理想の結婚相手の条件”として以前にも増して重要になっている事情があります。

パラマウントがWBDを獲得すれば、映画館向け作品やスポーツ中継の権利が集まり、「大黒柱感のある巨大カップル」が誕生する可能性は高いでしょう。

しかしWBDの経営陣はあくまでNetflixとの将来を見据えているようで、パラマウントの情熱的アプローチにも簡単には揺らがない様子。正式な意見は今後株主に通知される見込みです。

パートナーに選ばれるのはどちらか。

「両思いの婚約者・Netflix」か。それとも「情熱で押してくる幼なじみ・パラマウント」か。

最終的な決断を下すのは株主（親族）の皆さん。結論が出るのは来年1月8日。ハリウッドの恋愛ドラマさながらの大企業争奪戦は、これから数週間で大きく動くとみられています。

＜参考・引用＞

Paramount「PARAMOUNT LAUNCHES All-CASH TENDER OFFER TO ACQUIRE WARNER BROS. DISCOVERY FOR $30 PER SHARE」（December 8, 2025）

Netflix「Netflix to Acquire Warner Bros. Following the Separation of Discovery Global for a Total Enterprise Value of $82.7 Billion (Equity Value of $72.0 Billion)」（December 5, 2025）

Warner Bros. Discovery「Warner Bros. Discovery Confirms Receipt of Paramount Skydance Unsolicited Tender Offer」（December 8, 2025）

（宮崎美和子）

Publisher By おたくま経済新聞 | Edited By 宮崎美和子 | 記事元URL https://otakuma.net/archives/2025120903.html