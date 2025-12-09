スズキ新型「“4人乗り”軽ワゴン」に反響殺到！

スズキは、「ジャパンモビリティショー（JMS）2025」（2025年10月29日から11月9日まで開催）において、軽トールワゴンEVのコンセプトカー「Vision e-Sky」（以下、ビジョンeスカイ）を世界に向けて初公開しました。

ビジョンeスカイは、日々の通勤や買い物、休日の遠出など、軽自動車を「生活の足」として愛用するユーザーの日常に寄り添うバッテリーEV（BEV）として開発されました。

【画像】超カッコいい！ これが「次期ワゴンR」!? 画像を見る（30枚以上）

ビジョンeスカイは、JMS2023にて発表されたEVコンセプト「eWX」の思想を受け継ぎつつ、市販化をより意識した設計となっており、2026年度内の量産化を目指しているといいます。

公開された参考情報によると、ボディサイズは軽自動車規格（全長3395mm×全幅1475mm×全高1625mm）に準拠し、乗車定員は4名を想定。これは市販モデルの「ワゴンR」に近いサイズ感です。

パワートレインの詳細は未公表ながら、満充電からの最大航続距離は270km以上を想定しています。

開発担当者は、ビジョンeスカイを「軽やかに未来に向かうEV」と説明しており、外観は「ユニーク・スマート・ポジティブ」をテーマに、あたたかみのあるふくよかなボディとキャラクター性を持たせたフロントフェイスが特徴です。

3本のラインで構成されたコの字形状のライトやフローティングルーフが、親しみやすさと先進性を両立させています。デザインについて担当者は、「未来に振りすぎず、古くもなりすぎないようなデザインを意識した」と語っています。

会場に展示された車両は、光沢のある落ち着いたブルーを基調とし、ホワイトのルーフを組み合わせた2トーンカラーで、先進的でありながら現代の街並みにもしっかり馴染む外観に仕上げられました。

インテリアもブルーとホワイトの2トーンを基調とし、丸みのある柔らかな造形で、包み込まれるような空間を演出。インパネやシートにはサステナブル素材が採用されており、環境への配慮と質感の両立が図られています。

反響もかなり良いようで、「当社が掲げる未来に向かうEVとして、皆さまに受け入れていただいている印象」だと担当者は語っており、期待の高さがうかがえます。

ネット上では、ビジョンeスカイに対し、非常に高い関心が寄せられています。

特にデザイン面では、「エクステリアと同じく、青と白のコントラストが映えるインテリアがとても素敵」といった声や、「内装はスマートで高級感のあるデザイン」という評価が多く見られます。

また、「全体的に完成度が高く、かなり開発が進んでいると感じる」という意見もあり、実車を見たユーザーからは「実車を見るとけっこう良いかも！」という好意的な反応が聞かれました。

機能面では、「航続距離270km以上を目指すというのも好印象」だと受け止められています。

さらに、主要諸元から「サイズ感はワゴンRやハスラーにそっくり」だと指摘されており、多くのユーザーがその位置づけについて考察しており、「スズキはコンセプトモデルが市販化に直結する傾向がある」という前提のもと、「2026年度に市販化予定らしいが、既存車種の次期型として出すのか、新ブランドとして出すのか気になる」という議論が活発です。

特に「タイミング的にも次期ワゴンRになるのではないか」という見方が有力で、「色やホイールのデザインから、2代目ワゴンRを思わせる」といった具体的な意見も見られ、多くのユーザーが新型「ワゴンR EV」として登場することに期待を膨らませているようです。