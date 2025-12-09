2021年の大寒波のときみたいに、4〜5日停電が続くなんてことにならなければいいけど。

AI需要に対応するために、クラウドサービス事業者がサービス規模を拡大するなか、データセンター業界は急速に成長しています。

データセンターが集中するテキサスの電力網事情

テキサス州では、特にデータセンターの急成長が顕著です。バージニア州を除けば、アメリカでテキサス州ほどデータセンターが集中している地域はありません。同州には、現在400以上のデータセンターがあります。

報告書によると、データセンターの増加が冬季の停電リスクを高めており、状況によっては人命に関わる事態を招きかねないといいます。

NBCニュースによると、ジョージア州に本拠を置き、電力網のリスクを監視している非営利団体北米電力信頼度協議会（NERC: North American Electric Reliability Corporation）は、新たに発表した年次報告書のなかで、データセンター産業の成長が電力網にさらなる負荷をかけていると指摘します。

NERCの報告書は、｢新規データセンターやその他の大規模産業の電力消費事業者による負荷の増加が冬季の電力需要予測を押し上げ、供給不足の継続的なリスクにつながっている｣と警告しています。

寒波襲来時に電力網がキャパ超えするリスク

暖房に電気を使用する推定42%のアメリカ市民が寒さをしのぐために暖房をつけるので、寒い時期には間違いなく電力需要が高くなります。しかし、電力への依存が高くなると、送電網がキャパ超えして停電するリスクも高くなります。報告書は、データセンターの増加によって、ただでさえ不安定なテキサス州の電力網システムにさらに負担を強いているとし、次のように指摘しています。

今季の冬に向けて、テキサス州（RE-ERCOT）は、特に気温が氷点下になるような極端に負荷がかかる条件下において、需要がピークになる時間帯や高負荷の時間帯に予備電力の不足リスクに直面し続けると予想されます。こうした状況下では、火力発電所の強制停止が増加し、間欠的な電源（風力や太陽光）の発電量が減少するため、供給不足のリスクがさらに高まります。

新規建設計画多数も、実現には懐疑的な見解も

400を超えるデータセンターを抱えるテキサス州では、さらに多くのデータセンター新規建設計画が進んでいます。ただ、すべての計画が実現する可能性は低いという見方もあります。NBCによると、過去1年間でテキサス州の送電網への接続を申請した新規プロジェクトが急増していますが、多くは本当に建設する気があるのかないのかわからない状況です。

CNBCが2024年の世帯電力消費データに基づいて分析したところ、これらのプロジェクトがすべて建設された場合、テキサス州の平均的な家庭約1億5400万世帯分に相当する電力を消費します。しかし、同州の人口は3,000万人に過ぎません。ERCOT（テキサス州電気信頼性評議会）を監視する機関の元責任者であるBeth Garza氏は、その規模があり得ないくらい大きすぎるため、すべてのプロジェクトが実現する可能性について非常に懐疑的です。ERCOTによると、プロジェクトの半数以上は計画調査書を提出していません。

人口3000万人の州で1億5400万世帯分の電力消費って、ぜんぶ建設されたら、ぜんぜん電気足りなくなる気が…。でも、AI革命が進むなかで、想定外の事態は起こり続けるんでしょうね。電力網の混乱も、産みの苦しみなのかもしれません。

訳者が住むダラス都市圏に半数近い193ものデータセンターが集中しています。電力の大量消費に注目が集まりがちですが、データセンターは水も大量に使います。帯水層の水をくみ上げすぎて地盤沈下が起こっているダラスにデータセンターを集中させるのは、あまりいいアイデアではないと思うの…。

Reference: Data Center Map, Ohenhen et al. 2025 / Nature Cities