¡Ö¤³¤¦¸«¤ë¤ÈÁ´Á³»÷¤Æ¤Ê¤¤¡×Á°ÅÄÆØ»Ò¡ß¥¥ó¥¿¥í¡¼àÌÜ½á¤Þ¤»2¥·¥ç¥Ã¥Èá¤ËÈ¿¶Á¡Ö¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¡ª¡×¡Ö2¿Í¤È¤â¥«¥ï¥¤¥¤♡¡×
¡Ö¤³¤ó¤Ê¤óÎÞ½Ð¤ë¤ï¡×2¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á
¡¡Á°ÅÄÆØ»Ò¤Î¤â¤Î¤Þ¤Í·Ý¿Í¤È¤·¤Æ¥Ö¥ì¥¤¥¯¤·¤¿¡¢¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥¥ó¥¿¥í¡¼¡£¤¬£Ø¤ò¹¹¿·¡£Á°ÅÄÆØ»Ò¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÃíÌÜ¤¬¤¢¤Ä¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö12·î7Æü AKB48¤ÏÀÄ½Õ¤Ç¤¹inÉðÆ»´Û ¥¥ó¥¿¥í¡¼¡£»²Àï¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£
¡¡¡Ö¤º¤Ã¤È´¶¶Ë¤Þ¤Ã¤Æµã¤¤¤Æ¤Þ¤·¤¿ Á°ÅÄÆØ»Ò¤µ¤ó¤Ï¤¢¤Ã¤Á¤ã¤ó¤Ï »ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ±Ê±ó¤ÎÉÔÆ°¤Î¥»¥ó¥¿¡¼¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢Á°ÅÄ¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£
¡¡2¿Í¤Ï¾Ð´é¤Ç¥Ô¡¼¥¹¥µ¥¤¥ó¤ò¤¤á¡¢¥¥ó¥¿¥í¡¼¡£¤ÎÌÜ¤ÏÎÞ¤Ç½á¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¤³¤ó¤Ê¤óÎÞ½Ð¤ë¤ï¡×¡Ö¤³¤¦¸«¤¿¤éÁ´Á³°ã¤¦¤Î¤Ë¤â¤Î¤Þ¤Í¸«¤¿¤é»÷¤Æ¤ë¤Ã¤Æ»×¤¦¤Î¤Ï²¿¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¡×¡Ö¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ¸«¤ë¤ÈÁ´Á³»÷¤Æ¤Ê¤¤¤Ê¡×¡Ö¥Þ¥¸¤Ç¤¢¤Ã¤Á¤ã¤ó´ï¤Ç¤«¤¤¡×¡Ö¤³¤Î2¿Í¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤«¤ï¤¤¤¯¤Æ¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¡ª¡×¤ÈÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Á°ÅÄ¤Ï¡¢4Æü¤«¤é7Æü¤Ë¤«¤±¤Æ4Æü´Ö³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ÖAKB48 20TH YEAR LIVE TOUR2025¡×¤ÎºÇ½ªÆü¤ËOG¤È¤·¤Æ½Ð±é¡£¸½Ìò¥á¥ó¥Ð¡¼¤äOG¤È¤È¤â¤ËÅö»þ¤ò×Ç×Ê¤È¤µ¤»¤ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈäÏª¤·¡¢²ñ¾ì¤¬Ç®µ¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£