¡ÖµÜ¾ë¡¢¥´¥Ä¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡×¥¹¥é¥à¥À¥ó¥¯±Ç²è¸ø³«¤«¤é3Ç¯¡¢°æ¾åÍºÉ§¤µ¤óÉÁ¤²¼¤í¤·à´¶¼Õ¥¤¥é¥¹¥Èá¤ËÈ¿¶Á¡Ö¿§êô¤»¤Ê¤¤Ì¾ºî¤Ç¤¹¡×¡Öµß¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡×
µÜ¾ë¥ê¥ç¡¼¥¿¤Î¥æ¥Ë»Ñ¤òÉÁ¤²¼¤í¤·
¡¡Âç¥Ò¥Ã¥È¥¢¥Ë¥á±Ç²è¡ÖTHE FIRST SLAM DUNK¡×¤Î¸¶ºî¼Ô¡¢°æ¾åÍºÉ§¤µ¤ó¡á¼¯»ùÅç¸©½Ð¿È¡á¤¬à´¶¼Õ¤Î¥¤¥é¥¹¥Èá¤ò¸ø³«¤·¤ÆÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡±Ç²è¤Ï°æ¾å¤µ¤ó¤Î´ÆÆÄ¡¦µÓËÜ¤Ç2022Ç¯12·î3Æü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤ÆÂç¥Ò¥Ã¥È¡£¥í¥ó¥°¥é¥ó¤È¤Ê¤ê¡¢Éü³è¾å±Ç¤â¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡°æ¾å¤µ¤ó¤Ï3Æü¡¢X¤Ë¡Ö123¤Ê¤Î¤Ç»×¤¤½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¤¬±Ç²è¤Î¸ø³«¤«¤éº£Æü¤Ç¤Á¤ç¤¦¤É3Ç¯¤Ç¤¹¤Í¡£¤¢¤é¤¿¤á¤Æ´Ñ¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿Êý¡¹¤Ë´¶¼Õ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡Á¡Á¡×¤ÈÅê¹Æ¡£
¡¡¼ç¿Í¸ø¡¦µÜ¾ë¥ê¥ç¡¼¥¿¤¬¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à»Ñ¤Ç¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤ò»ý¤ÄÉÁ¤²¼¤í¤·¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¡¡¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¿§êô¤»¤Ê¤¤Ì¾ºî¤Ç¤¹¡×¡Öº£¤âµ¤»ý¤Á¥¢¥²¤¿¤¤»þ¤Ë´Ñ¤Æ¤Þ¤¹¡×¡Ö³×Ì¿¤Ç¤·¤¿¡×¡Ö±Ç²è¤Ëµß¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¡ÖµÜ¾ë¡¢¤´¤Ã¤Ä¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¡¢Â¿¤¯¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£