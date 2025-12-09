º£µ¨¥Ö¥ì¡¼¥¯¤Î°ÂÆ£ÃÒºÈ¤ËJ¥ê¡¼¥°Í¥½¨Áª¼ê¾Þ¡¡¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬¤«¤é¤Ï2Ç¯¤Ö¤ê
¡¡J1¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬¤Ï9Æü¡¢DF°ÂÆ£ÃÒºÈ¡Ê26¡Ë¤¬¡Ö2025J¥ê¡¼¥°Í¥½¨Áª¼ê¾Þ¡×¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£Ê¡²¬¤ÎÁª¼ê¤¬Áª¤Ð¤ì¤ë¤Î¤Ï2023Ç¯¤ÎDFÆàÎÉÎµ¼ù¡¢MF°æ¼ê¸ýÍÛ²ð¡Ê¸½¿À¸Í¡Ë¡¢FW»³´ßÍ¤Ìé¡Ê¸½Ì¾¸Å²°¡Ë°ÊÍè2Ç¯¤Ö¤ê¡£
¡¡J2ÂçÊ¬¤«¤éº£µ¨²ÃÆþ¤·¤¿Ä¹¿ÈDF¤Î°ÂÆ£¤ÏJ1½éÄ©Àï¤Ê¤¬¤é¥ê¡¼¥°Àï¤Ç36»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢4ÆÀÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£·ø¼é¤ÎÍ×¤òÃ´¤¦¤ÈÆ±»þ¤Ë¹â¤¤ÆÀÅÀÎÏ¤Ç¥Á¡¼¥à¤ò¤±¤ó°ú¤·¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤Ë¤â½éÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡Í¥½¨Áª¼ê¾Þ¤ÏJ1¤Î20¥¯¥é¥Ö¤Î´ÆÆÄ¡¢Áª¼ê¤Ë¤è¤ëÅêÉ¼·ë²Ì¤ò¤â¤È¤Ë34¿Í¤¬Áª½Ð¤µ¤ì¤¿¡£¤³¤ÎÃæ¤«¤éÁª¤Ð¤ì¤ëºÇÍ¥½¨Áª¼ê¾Þ¡ÊMVP¡Ë¤ä¥Ù¥¹¥È¥¤¥ì¥Ö¥ó¤Ï¡¢J¥ê¡¼¥°¥¢¥¦¥©¡¼¥º¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë11Æü¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¡£
2025J¥ê¡¼¥°Í¥½¨Áª¼ê¾Þ¤Î¼õ¾Þ¼Ô
GK ¡¡ÁáÀî¡¡Í§´ð¡Ê¼¯Åç¡Ë
¡¡¡¡¾®Åç¡¡µü²ð¡ÊÇð¡Ë
¡¡¡¡ÂçÇ÷¡¡·É²ð¡Ê¹Åç¡Ë
DF ¡¡¿¢ÅÄ¡¡Ä¾ÄÌ¡Ê¼¯Åç¡Ë
¡¡¡¡¡¡¾®ÃÓ¡¡Î¶ÂÀ¡Ê¼¯Åç¡Ë
¡¡¡¡¡¡¸Å²ì¡¡ÂÀÍÛ¡ÊÇð¡Ë
¡¡¡¡¡¡¸¶ÅÄ¡¡ÏË¡¡¡ÊÇð¡Ë
¡¡¡¡¡¡Ë¾·î¡¡¥Ø¥ó¥ê¡¼³¤µ±¡ÊÄ®ÅÄ¡Ë
¡¡¡¡¡¡º´¡¹ÌÚ¡¡°°¡ÊÀîºê¡Ë
¡¡¡¡¡¡ÎëÌÚ¡¡µÁµ¹¡ÊµþÅÔ¡Ë
¡¡¡¡¡¡Ê¡ÅÄ¿´Ç·½õ¡ÊµþÅÔ¡Ë
¡¡¡¡¡¡¥Þ¥Æ¥¦¥¹¡¡¥È¥¥¡¼¥ì¥ë¡Ê¿À¸Í¡Ë
¡¡¡¡¡¡»³Àî¡¡Å¯»Ë¡Ê¿À¸Í¡Ë
¡¡¡¡¡¡¹ÓÌÚ¡¡È»¿Í¡Ê¹Åç¡Ë
¡¡¡¡¡¡º´¡¹ÌÚ¡¡æÆ¡Ê¹Åç¡Ë
¡¡¡¡¡¡ÃæÌî¡¡½¢ÅÍ¡Ê¹Åç¡Ë
¡¡¡¡¡¡°ÂÆ£¡¡ÃÒºÈ¡ÊÊ¡²¬¡Ë
MF ¡¡µ×ÊÝÆ£¼¡Ïº¡ÊÇð¡Ë
¡¡¡¡¡¡¾®Àô¡¡²ÂÊæ¡ÊÇð¡Ë
¡¡¡¡¡¡¾®²°¾¾ÃÎºÈ¡ÊÇð¡Ë
¡¡¡¡¡¡»³ËÜ¡¡Íª¼ù¡ÊÀîºê¡Ë
¡¡¡¡¡¡ÏÆºä¡¡ÂÙÅÍ¡ÊÀîºê¡Ë
¡¡¡¡¡¡¥Þ¥Æ¥¦¥¹¡¡¥Ö¥¨¥Î¡ÊÀ¶¿å¡Ë
¡¡¡¡¡¡°ð³À¡¡¾Í¡¡¡ÊÌ¾¸Å²°¡Ë
¡¡¡¡¡¡¥ë¡¼¥«¥¹¡¡¥Õ¥§¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¡ÊCÂçºå¡Ë
¡¡¡¡¡¡Àð¸¶¡¡µ®¹¨¡Ê¿À¸Í¡Ë
¡¡¡¡¡¡º´Æ£Î¶Ç·²ð¡Ê²¬»³¡Ë
¡¡¡¡¡¡ÅÄÃæ¡¡Áï¡¡¡Ê¹Åç¡Ë
FW ¡¡ÎëÌÚ¡¡Í¥Ëá¡Ê¼¯Åç¡Ë
¡¡¡¡¡¡¥ì¥ª¡¡¥»¥¢¥é¡Ê¼¯Åç¡Ë
¡¡¡¡¡¡ÁêÇÏ¡¡Í¦µª¡ÊÄ®ÅÄ¡Ë
¡¡¡¡¡¡°ËÆ£¡¡Ã£ºÈ¡ÊÀîºê¡Ë
¡¡¡¡¡¡¥é¥Õ¥¡¥¨¥ë¡¡¥¨¥ê¥¢¥¹¡ÊµþÅÔ¡Ë
¡¡¡¡¡¡¥é¥Õ¥¡¥¨¥ë¡¡¥Ï¥Ã¥È¥ó¡ÊCÂçºå¡Ë
¡¡¡¡¡¡µÜÂå¡¡ÂçÀ»¡Ê¿À¸Í¡Ë
¡¡¡¡¡¡ÃæÂ¼¡¡ÁðÂÀ¡Ê¹Åç¡Ë