¡¡¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤ÎÅÄ¸¶Ë¨¡¹¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼(27)¤¬À¶Á¿¤ÊÇò¥³¡¼¥Ç¤Î°áÁõ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤ËÀä»¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖÈÖÁÈ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¤¤¤Ä¤âÂô»³¼Ì¿¿¤ò»£¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡¡¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÄÖ¤ê¡¢Çò¤¤¥ß¥Ë¾æ¤Î¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¡£Èþ¤·¤¤µÓ¤ò¤¹¤é¤ê¤È¿¤Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤Ò¤¶¾æ¤Î¥¹¥«¡¼¥È¡¢Çò¥³¡¼¥ÇÁÇÅ¨¡×¡Ö¤¢¤·¤Ê¤¬¡¼¡×¡ÖÆ©¤ÄÌ¤Ã¤¿Å·»È¤Î¤è¤¦¡×¡Ö¥¹¥ì¥ó¥À¡¼Èþ¿Í¡×¡ÖÌ¥ÎÏÁ´³«¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖÀ¶Á¿¤Ç¾åÉÊ¤Ç¤¹¤´¤¯»÷¹ç¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¥â¥Ç¥ë¤µ¤ó¤ß¤¿¤¤¡×¤Ê¤É¤È¾Î¤¹¤ëÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£¡¡ÅÄ¸¶¥¢¥Ê¤ÏÀ»¿´½÷»ÒÂçÂ´¡£2021Ç¯¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤ËÆþ¼Ò¡£Í¼Êý¤ÎÊóÆ»¡¦¾ðÊóÈÖÁÈ¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼J¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤Ê¤É¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£