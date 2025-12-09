àÆ©¤±Æ©¤±¥¹¥È¥é¥Ã¥×¥ì¥¹á¤Ç¥°¥ë¥°¥ë¡Ä27ºÐ¸µ¥¢¥¤¥É¥ë¾®Àâ²È¤Î³¤ÊÕ¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¾×·â¡Ö¤¿¤Þ¤é¤ó¡×¡ÖÅ·½÷¤«¤È»×¤Ã¤¿¡×¡ÖÇúÈ¯¤·¤Æ¤ÆËÜÅö¤ËºÇ¹â¡×
¡ÖÀÄ¤¤¥Ù¥¿¤ò»×¤¤½Ð¤·¤¿¡×Æ©¤±Æ©¤±¥É¥ì¥¹¿åÃå¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡¸µÆü¸þºä46¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎµÜÅÄ°¦Ë¨(27)¤¬³¤ÊÕ¤Ç¤Î¥°¥ë¥°¥ëÆ©¤±Æ©¤±¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡1·î28Æü¤Ë¸¸Åß¼Ë¤«¤é1st¼Ì¿¿½¸¤òÈ¯ÇäÍ½Äê¡£¼Ì¿¿½¸¸ø¼°X¤Ï¡ÖÄ«¾Æ¤±¤ÎÃæ¤Î»£±Æ¥¹¥¿¡¼¥È¤Ç¡¢³Ú¤·¤²¤Ë¤¯¤ë¤¯¤ë²ó¤ë°¦Ë¨¤µ¤ó¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢Æ°²è¤ò¥¢¥Ã¥×¡£ÀÄ¤Î¥¹¥È¥é¥Ã¥×¥ì¥¹¥Ó¥¥Ë¤Î¾å¤ËÆ±¿§¤ÎÆ©¤±Æ©¤±¥·¡¼¥¹¥ë¡¼¥É¥ì¥¹»Ñ¤Ç¡¢º½ÉÍ¤ò²ó¤ë¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡µÜÅÄ¤Ï¸ø¼°X¤Ç¡ÖÆü¤Î½Ð¤Ë¤¢¤ï¤»¤Æ»£±Æ¤À¤Ã¤¿¤Î¤ÇÁáµ¯¤¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Õ¤é¤Ã¤Õ¤é¾Ð¡×¡Ö¿åÃå¤Î¾å¤«¤é±©¿¥¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤¬¤Ò¤é¤Ò¤é¤·¤Æ³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Í¤§ ¤Ò¤é¤Ò¤é¤·¤¿¤â¤Î¹¥¤¡ª¡ª¡ª¡×¤È¥ê¥Ý¥¹¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡»É·ãÅª¤Ê¥·¡¼¥¹¥ë¡¼¥É¥ì¥¹»Ñ¤Ë¡Ö²¿¤Ç¤¹¤«¡¢¤³¤Î¥Ó¡¼¥Á¤Ç¥¯¥ë¥¯¥ë²ó¤Ã¤Æ¤ëÍÅÀº¤Ï¡ª¡©¡×¡Ö²Ä°¦¤Ã¤¿¤é¤¢¤ê¤ã¤·¤Ê¤¤¡×¡Ö¤¿¤Þ¤é¤ó¡×¡ÖÅ·½÷¤«¤È»×¤Ã¤¿¡×¡ÖÉÕ¤¹ç¤ª¤¦¡×¡Ö¥«¥ê¥Ã¥«¥ê¡×¡Ö¤Õ¤é¤Ã¤Õ¤é¤·¤Æ¤Æ¿´ÇÛ¤¬¾¡¤Ä(¾Ð)¡×¡ÖÀÄ¤¤¥Ù¥¿¤ò»×¤¤½Ð¤·¤¿¡×¡ÖÆ©ÌÀ´¶¤ÈÌµ¼Ùµ¤¤µ¤¬ÇúÈ¯¤·¤Æ¤ÆËÜÅö¤ËºÇ¹â¡×¡Ö´°Á´¤Ë¿´»ý¤Ã¤Æ¤«¤ì¤¿¡Á¡×¡Ö³Î¿®ÈÈ¤È¤·¤«»×¤¨¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬¸«¤é¤ì¤¿¡£¡¡µÜÅÄ¤Ï2017Ç¯¤Ë¤±¤ä¤ºä46(¸½¡¦Æü¸þºä46)¤Î2´üÀ¸¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£22Ç¯¤Ë¥°¥ë¡¼¥×Â´¶È¡£23Ç¯¤ËËüÍÕ½¸¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿½é¤Î¾®Àâ½¸¡Ö¤¤é¤¤é¤·¡×(¿·Ä¬¼Ò)¤òÈ¯Çä¤·¡¢ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£