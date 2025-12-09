「彼がしたことの単なる結果」サラーのCLインテル戦招集外に同僚GKが言及。リーズ戦後の衝撃発言には「不平を言っている時間はそれほどない」
大エースによる一連の騒動に、同僚のブラジル人GKが言及した。アメリカの大手スポーツメディア『ESPN』が伝えている。
昨季にプレミアリーグを制したリバプールで29得点・18アシストを記録し、リーグMVPにも輝いたモハメド・サラー。しかし今季は不調に陥り、ここまで４得点・２アシストと期待に応えられていない。
現地12月６日に行なわれた15節・リーズ戦では３試合連続のベンチスタートとなり、最後まで出番を与えられず。試合後には「ベンチに座らされている理由が分からない」「『監督とは良好な関係だ』と話してきたが、突然、関係がなくなった」などとコメントし、不満を露わにしていた。
サラーの憮然とした態度で指揮官やクラブとの関係性が懸念されるなか、リバプールの守護神アリソン・ベッカーは「簡単な状況ではない。しかし、グループとしてできる限り受け止めている」と語った。
続けて「彼とは個人的な関係がある。私はヨーロッパに来て以来、ずっと一緒にプレーしてきた。ローマで１年、リバプールで８年だ。彼は素晴らしい人物で、素晴らしいキャラクターであり、リバプールのレジェンドだ」とし、物議を醸した発言には「これには喜べなかった。フットボールでは、どんな状況であれ不平を言っている時間はそれほどない」と見解を示した。
サラーは現地９日に行なわれるチャンピオンズリーグ（CL）のリーグフェーズ第５節・インテル戦のメンバーから外れた。この決定にアリソンは、次のように述べる。
「（サラーが）起用可能でないのは、彼がしたことの単なる結果であり、彼自身はそれを理解しているはず。私はその件についてモー（サラー）とは話していない。我々は良い関係にある。それは単なるチームメイトということではない。
私たちは一緒に多くの時間を過ごし、トレーニング場から離れて過ごす時間はそれほど多くないが、良い友人だ。幸せな瞬間を共有してきたので、絆が生まれている。会話はするだろうけど、それは個人的なものだ」
サラーへの信頼は変わらないようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
